Uvidíme najväčší „supermesiac“ za posledných takmer 70 rokov

Supermesiac:

Ak sledujete iba jeden astronomický úkaz za rok, tentoraz by ste si rozhodne nemali dať ujsť takzvaný „supermesiac“ v novembri. Vtedy sa totiž Mesiac priblíži k Zemi najviac od januára roku 1948.

14. novembra bude Mesiac pôsobiť o 14 percent väčší a o 30 percent jasnejší než bežný spln. Nabudúce sa dostane tak blízko k Zemi až 25. novembra 2034. Určite by ste to teda nemali premeškať.

Ako nastáva jav, ktorý nazývame „supermesiac“

Podľa NASA má Mesiac eliptickú obežnú dráhu. Jedna strana – perigeum je asi o 48 280 km bližšie k Zemi než druhá strana (apogeum).

Pri obiehaní Zeme Mesiacom sa Slnko, Mesiac a Zem zoradia do priamej línie, čo sa odborne nazýva syzýgia (toto by ste si rozhodne mali niekam zapísať – možno sa vám to zíde pri najbližšej partičke Scrabble).

Ak je k nám Mesiac pri tejto konjunkcii otočený zo strany svojho perigea a sám sa nachádza na opačnej strane Zeme z pohľadu Slnka, nastane takzvaná syzýgia v perigeu.

Preto pôsobí Mesiac na oblohe väčší a jasnejší než zvyčajne a hovoríme mu „supermesiac“, respektíve odborne „Mesiac v perigeu“.

Supermesiac sa vyskytuje pomerne často

Supermesiace nie sú až také nezvyčajné – jeden sme mali 16. októbra a po spomínanom super-supermesiaci zo 14. novembra sa ďalší objaví 14. decembra.

14. novembra však bude rozdiel medzi okamihom perigea a splnom trvať iba okolo 2 hodín, takže Mesiac bude vyzerať najväčší za posledných takmer sedem desaťročí.

„Spln zo 14. novembra nebude iba najbližší spln pri Zemi roka 2016, ale aj najbližší spln 21. storočia, ktorý sa dal pozorovať do dnešného dňa,“ tvrdí NASA. „Nabudúce sa k nám priblíži takto blízko až 25. novembra 2034.“

Supermesiac: Miesto pozorovania je dôležité

V závislosti lokality, odkiaľ budete spln pozorovať, môže byť rozdiel medzi supermesiacom a bežným splnom jasný, ale aj ťažko rozoznateľný. Ak vám Mesiac visí vysoko nad hlavou a v okolí nemáte nijaké budovy či orientačné body, s ktorými by ste ho mohli porovnať, nemusí sa vám zdať väčší než zvyčajne.

Tí, ktorí ho budú sledovať z miesta, kde sa priblíži k horizontu, však môžu byť svedkami takzvanej „mesačnej ilúzie“.

„Keď je Mesiac blízko horizontu, vyzerá niekedy neprirodzene veľký. Predovšetkým, ak sa naň pozeráme pomedzi stromy, budovy či iné objekty v popredí,“ vysvetľuje NASA. „Je to optická ilúzia, no toto poznanie nijako neznižuje celkový zážitok.“

Ak plánujete sledovať supermesiac 14. novembra, choďte na nejaké pekné a tmavé miesto, ďaleko od svetiel mesta, ak sa dá.

Počas noci budete mať veľa možností urobiť si skvelé fotografie, no ak chcete vidieť Mesiac v jeho absolútnej veľkosti, pripravte sa na 13:52 GMT (14:52 nášho času).

Tí z vás, ktorí sú momentálne v Austrálii, budú musieť počkať do 15. novembra. Spln tam totiž vyvrcholí o 12:52 miestneho času.

