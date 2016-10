Ohodnoť článok

Na severe anglického panstva sa nachádza farma Manor Farm, ktorá v sebe ukrýva prekliate tajomstvo. Na konci 19. storočia na farme strašil zlý duch, ktorý páchal majiteľom samé problémy. Exorcisti tohto ducha uväznili v kotly, do ktorého nasypali zeminu a špendlíky. Legenda však hovorí, že ak sa niekto kotla dotkne, bude prekliaty. V prípade, že by sa niekomu podarilo tento prekliaty kotol vyniesť, zlý duch sa oslobodí a opäť bude ľuďom znepríjemňovať život.

Táto verzia však nie je jediná, ktorá kolovala dedinou. Hovorilo sa, že prekliaty kotol obsahuje popol trpaslíka, ktorý bol zabitý pri opátstve Thornoton Abbey. Údajne medzi opátstvom a farmou viedol tajný tunel, ktorý tieto dve miesta spájal. Po smrti mnísi preniesli pozostatky trpaslíka na územie farmy.

V roku 1880 žila na farme mladá dievčina, ktorá tvrdila, že na farme straší zlomyseľný škriatok, ktorý sa volá Hobthrust. Tento škriatok sa na severe Anglicka však vyskytuje ako bežný folklórny škriatok. Vždy o polnoci niesol kotol plný detských kostí a piesku a rachotil s nimi. Exorcisti ho preto do tohto kotla uväznili a zasypali hlinou a špendlíkmi. Hovorí sa, že každý kto sa tohto kotla dotkne alebo s ním bude manipulovať zomrie krutou smrťou.

Tri obete

Jedného dňa sa deti na farme hrali a jeden z chlapcov tento kotol našiel. Chlapec tento prekliaty kotol vzal a hodil ho do neďalekého rybníka. Chvíľku na to ho prešiel voz naložený senom. O niekoľko týždňov neskôr tento kotol našiel miestny rybár a vrátil ho späť do pivnice. O pár hodín bol muž mŕtvy. Treťou a doposiaľ poslednou obeťou bol 6 ročný chlapec Charles Atkins. V roku 1975 sa Charlesov brat o tomto incidente vyjadril. Tvrdil, že o prekliatom kotly vedia a otec ich pred ním každý deň varoval. Nemohli sa k nemu čo i len priblížiť. Keď sa raz bratia v pivnici hrali, nešťastnou náhodou sa Charles dotkol kotla. Keďže vedel o prekliatí, mal strach a bol naozaj ostražitý. Keď sa na druhý deň chlapci hrali na poli, Charlesa prešiel voz. Po jeho smrti bola pivnica zamurovaná po dobu 35 rokov.

Roku 1974 kúpil farmu miestny obchodník, ktorý ju začal reštaurovať. John Marton o prekliatom kotly nič nevedel a preto pivnicu opäť otvoril. Robotníci však o prekliati vedeli a preto sa odmietali k nemu priblížiť. Miestny kňaz, Bob Kenyon sa dokonca ponúkol, že kotol odstráni, nakoľko je voči zlému duchovi imúnny. Morton sa však rozhodol, že ho vloží do oceľovej klietky a nechá zakopať bez toho, aby sa ho ktokoľvek dotkol. Dnes je pivnica opäť zamurovaná a majitelia nehlásia žiadne nadprirodzené javy.

