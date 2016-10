6 spôsobov, ako naučiť bábätko spávať samé

Ohodnoť článok

Na každého čerstvého rodiča príde chvíľa, keď po ničom nebude túžiť tak ako po sladkom spánku. To je ten správny čas, aby ste začali zvykať bábätko na spánok. Pozrime sa na stručný popis šiestich základných metód, ako ho to možno naučiť.

1. Kontrolovaný plač

Nie je pre každého, no verí jej mnoho pediatrov. V odbornej literatúre sa metóde venujú napríklad Dr. Weissbluth či Dr. Ferber. Najskôr nastoľte príjemnú, upokojujúcu a láskyplnú predspánkovú rutinu a uložte dieťa do postele, keď začína byť ospalé. Potom ho nechajte, nech sa vyplače. Časy, keď je samé, postupne predlžujte. Malo by sa naučiť samo upokojiť.

TIP redakcie: Žena, toto stihni ešte pred tým, než budeš mať deti…

2. Postupné vyhasínanie

Dieťa upokojujete, ale potupne sa od neho vzďaľujete. Niekoľko nocí po sebe ho učičíkajte v postieľke (ale neberte ho na ruky), potom si sadnite do kresla vedľa, potom k dverám a napokon bábätko upokojujte spoza dverí.

3. Pravidelné kontrolovanie

Ak sa bábätko zobudí, počkajte 5 minút a ak stále plače, choďte ho skontrolovať. Pokúste sa ho upokojiť bez toho, aby ste rozprávali – stačí „šššššš“ a jemné potľapkanie. Po chvíľke v tichosti odíďte. Počkajte 10 minút a opakujte. Ak stále plače, počkajte 15 minút a zase ho skontrolujte. Ak sa nevie upokojiť, kontrolujte ho každých 15 minút, až kým nezaspí.

4. Bezplačová metóda

Za bábätkom choďte vždy, keď sa zobudí. Snažte sa ho utíšiť rovnakým spôsobom – spravte si z toho rutinu. Nevstávajte však na každé zamrnčanie, len keď sa skutočne prebudí. Inak by sa nikdy nenaučilo upokojiť sa samé a budete mať stále umrnčané a nahnevané dieťa.

5. Maternicová metóda (5 S Method)

Tento spôsob vymyslel detský lekár Harvey Karp a spočíva v napodobnení prostredia, v ktorom dieťatko vyrastalo. Upokojte plačúce dieťa kolísaním, zavinutím do dečky, cucaním cumlíka, utišovaním a hladkaním po brušku a boku. Keď vám zaspí v náručí, jemne ho zobuďte a až potom ho dajte do postieľky, aby si postieľku spojilo so spánkom.

6. Čokoľvek zaberie…

Niektorí rodičia kombinujú viacero metód alebo jednoducho niekoľkokrát za noc vstanú. Niektorí zaspávajú sami a bábätko si k sebe vezmú uprostred noci. Hlavné je, aby systém vyhovoval vám a vašej rodine.

Zdorj: www.purewow.com

Comments

comments