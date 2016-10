Ohodnoť článok

Deti sú úžasné malé stvorenia, ktoré nás inšpirujú k dôkladnejšiemu ceneniu si sveta. Avšak, starostlivosť o deti vyžaduje veľa energie a deti sú neraz dôvodom toho, že sa matky musia vzdať svojich aktivít. Spôsob života s dieťaťom je úplne iný ako ten bez. V tomto článku si môžete prečítať o desiatich veciach, ktoré by každá žena mala urobiť predtým, než sa bude spätne na svoj život pozerať s ľútosťou.



Vyberte sa na neplánovanú, dobrodružnú dovolenku

Spôsob života s dieťaťom je odlišný od toho, na aký ste boli zvyknutí doteraz. Všetky činnosti musia byť dôkladne naplánované a premyslené. Od zabalenia detskej fľaštičky do kabelky pri prechádzke do parku, až po presné načasovanie aktivít, akými sú napríklad cestovanie alebo spanie. Využite preto výhodu spontánnosti, pokým ste mladí a bezstarostní. Veľkým dobrodružstvom je napríklad dovolenka, ktorá vyžaduje zastavenie na niekoľkých miestach, bývanie v bungalove bez prívodu elektriky alebo jazdu v kanoe.

Doprajte si dlhšie posedenie pri večeri

Neváhajte a choďte večer do mesta alebo na romantickú večeru. Pamätajte, že neskôr už budete musieť hľadať niekoho, kto sa vám postará o vaše dieťa.

Zostaňte hore celú noc

Dieťa vyžaduje neustálu starostlivosť, a to aj počas noci. Preto by ste mali byť s touto činnosťou dobre oboznámení. Starostlivosť o dieťa aj počas noci, by pre vás nemala byť žiadnym problémom.

Otvorené police priťahujú pozornosť

Akákoľvek dekorácia či váza na viditeľnom mieste priťahujú pozornosť malého dieťaťa. Buďte na to pripravení. Myslíte aj na to, že budete musieť odstrániť z vášho domova všetky chemikálie, alebo inak nebezpečné látky.

Málo času, ktorý venujete sebe a žiadne predsudky

S príchodom dieťaťa sa spája aj zredukovanie času, ktoré ste zvykli venovať sebe. Po narodení vášho nového prírastku budete musieť zabudnúť na každomesačné návštevy kaderníčky, kozmetičky alebo maséra. V prípade, že ste vo svojom živote nemali veľmi dobrý vzťah s mamou, nesnažte sa to vykompenzovať na vašom dieťati. Zahoďte predsudky a dbajte na to, aby ten váš vzťah s dieťaťom bol už od začiatku pozitívny.

Vážte si vaše telo, majte dostatok spánku a sex viac ako dvakrát za noc

Rátajte s tým, že po pôrode sa krivky vášho tela môžu zmeniť a vy sa budete pozerať na fotky a hovoriť si: „Aká som bola kočka!“ Avšak je to úplne normálnou súčasťou materstva, s ktorou sa budete musieť vysporiadať. Dbajte na dostatok spánku a doprajte si sex viac ako dvakrát za noc ešte predtým, ako si budete klásť otázku, či vás nepočuli vaše deti.

