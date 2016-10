Ohodnoť článok

Čo Aziatky závidia Európankam? Ak by všetky ženy prijali svoje fyziologické črty, s ktorými sa narodili, zdedenú prirodzenú krásu, ale aj svoju inakosť, salóny krásy, plastickí chirurgovia a kozmetický priemysel by prišli o miliardy. Ak bežný človek túži po tom, čo nemá, tak u žien to platí často dvojnásobne, Aziatky nevynímajúc. Tým z vás, ktorí ste navštívili Áziu, zrejme neunikol ošiaľ miestnych dievčat, mať podobné črty ako Európanky. Čo presne im podľa nich „chýba” k dokonalosti?

Svetlá pokožka

Výber bieliacich krémov na pultoch obchodov v mnohých ázijských krajinách je ohromujúci. Svetlejšia pokožka znamená vyšší status, keďže tmavú pleť majú podľa mladých dievčat len ženy, ktoré ťažko pracujú na poli.

Veľké oči

Mandľový tvar očí, ktorý my u žien z Ázie obdivujeme, si mnohé z nich túžia zmeniť na okrúhly. Ideálne je spojiť to so svetlejšou farbou dúhoviek. Umelé kontaktné šošovky modrej, fialovej, ružovej alebo zelenej farby pôsobia na Aziatkách nezvyčajne, občas až gýčovo, oni sú však na túto kozmetickú zmenu patrične hrdé.

Dlhší a symetrický nos

Operáciu nosa si môžu dovoliť Aziatky z vyššej vrstvy. Veľa dievčat však sníva o predĺženom symetrickom tvare nosa a neraz sa pri rozhovoroch budú dívať na váš nos a priznajú, že ho Európankám závidia.

Svetlé vlasy

Aziatky závidia Európankam aj vlasy. Vlasy si farbí vo svete kdekto, ale vidieť Aziatku s blond vlasmi a modrými kontaktnými šošovkami však pôsobí nevšedne.

Plastické operácie sú v juhovýchodnej Ázii o tretinu lacnejšie než v Európe, ambulancie chirurgov nájdete na každom kroku a farebné šošovky sa budú na vás dívať aj spoza bankového okienka. Každá chce byť šik a trendy. A hoci Aziatkám nejde o úplné kopírovanie vizáže žien zo západu, mnohé črty európskych žien sú pre nich jednoznačne idolom krásy.

