Zoznamky pre zlatokopky: Klasické zlatokopky spoznáte veľmi jednoducho. Ich rajónom sú drahé bary, kde spolu popíjajú kokteily, hádžu koketné úsmevy na tých „lepšie odetých“ a každá sa snaží uloviť si svojho boháča. Čím viac bohatý, tým lepšie, lebo tieto slečny zvyknú byť dosť náročné. To, že sa o nich muž postará, prirodzene, vyžaduje malú protislužbu. Tak to aspoň bývalo zvykom.

V dobe sociálnych sietí a internetových zoznamiek sa niet čo čudovať, že tu máme aj zoznamky pre zlatokopky a ich sponzorov. Portál hladamsponzora.sk sa ani nesnaží tváriť ako niečo iné. Idú rovno na vec.

Ako to funguje

Pre slečny je registrácia zadarmo, za to páni si musia priplatiť za prémiový účet. Ako prvé je nutné uviesť očakávanú výšku sponzoringu za určité časové obdobie. Týmto predídu tomu, aby sa zbytočne nekontaktovali ľudia, ktorí majú veľmi vzdialené predstavy o sume. Ďalej, samozrejme, fotky, z ktorých musí byť minimálne jedna fotka postavy. Tie je ale možné zaheslovať a heslo dostane len pán vyvolený, alebo aj viacerí. Potom si ešte portál pýta údaje ako farba vlasov, očí, výška, váha atď., čo sa dá očakávať, keďže „sponzorom“ tohto typu ide prevažne o výzor. Slečna môže aj dobrovoľne zadať, čo by bola ochotná na výmenu poskytnúť, čím nepochybne zvýši svoje šance.

Potom už to celé ostáva len na vzájomnej dohode medzi oboma stranami. Administrátori chcú svoje zlatokopky pekne aktívne, takže vyžadujú rýchlu odpoveď všetkým potenciálnym sponzorom. V opačnom prípade účet zablokujú. Takže veci tu bežia celkom rýchlo.

Sponzorkou môže byť aj žena

Samozrejme, portál nie je natoľko sexistický, aby sa aj žena nemohla stať sponzorkou a muž „zlatokopom“. Toto ale na stránkach tohto typu nie je veľmi populárne, aj keď v bežnom živote je tento vzorec stále viac rozšírený.

Pre vášnivé cestovateľky, ktoré nemajú na svoje vysnívané destinácie dostatok prostriedkov a zháňajú niekoho, kto sa k nim pridá a zasponzoruje im ich sny, je tu zas medzinárodný portál misstravel.com. Heslo je: ,Môžeš cestovať, stačí, ak si pekná! Dodatok je, že eskorty nie sú povolené.

Portály tohto typu síce jemne naznačia, o čo ide, všetko je však potom už na vzájomnej dohode. Je aj kopec takých, kde si vyslovene muži kupujú svoju spoločnosť a celé to má jednorazový podtón. Toto je ale o niečom inom. Ľudia sa tu snažia vytvoriť si určitý vzťah založený na vopred dohodnutých podmienkach.

Podľa prieskumov nie je pravidlo, že sa do takýchto zoznamiek prihlasujú len neatraktívni boháči s nízkym sebavedomím, ako by sa dalo predpokladať. Veľa týchto mužov sú vyťažení biznismeni, ktorí skrátka nemajú čas chodiť po baroch a zoznamovať sa a preto sú zoznamky pre zlatokopky ľahšia cesta. Cez takýto portál spoznajú, či by im daný objav vyhovoval po fyzickej aj duševnej stránke aspoň v rámci možností, ktoré umožňuje. Môžu tento prieskum vykonávať aj popri pracovnej činnosti a ušetrí im kopu času.

Pokiaľ ide o slečny zlatokopky, z mnohých prieskumov vyplýva, že tu nejde o čistú vypočítavosť z ich strany. Dalo by sa to nazvať pudom sebazáchovy alebo pragmatickým materializmom. Každá žena chce byť zabezpečená a niektoré to len povýšia na svoju prioritu, pokiaľ ide o hľadanie partnera. Samozrejme, všade máme extrémy a výnimky. V tomto prípade možno aj viac, ako len to. Ale vidíme to všade. Čo je najväčším afrodiziakom? Šampanské a kaviár. Ide o to, že to naladí naše zmysly alebo to, že je to drahé a luxusné?

Ženy si tiež údajne nevšímajú výšku vkladu, respektíve akú sumu za ne partner utráca, ale skôr pomer vkladu do nich samotných v porovnaní s jeho zárobkom. Je jasné, že dievča od svojho priateľa – študenta nebude vyžadovať briliantový náhrdelník, ale žena prezidenta spoločnosti by pokojne mohla.

Ženy vedia, čo chcú a vedia, ako to dosiahnuť. Vedia, že v posteli im chlap nepovie nie. A prečo by nevyužili svoje ženské zbrane, keď tak úspešne fungujú. Veď predsa vzhľadom na to, že sú nežnejším pohlavím a sú s tým spojené povinnosti, ktorým muži nikdy nemusia čeliť, si zaslúžia, aby sa o nich postarali. Zoznamky pre zlatokopky či iné stránky tohto typu aspoň nič neskrývajú a nepredstierajú. Obidve strany do toho idú s vedomím, že peniaze budú hrať v ich vzťahu podstatnú rolu.

