Umelá inteligencia: Doposiaľ bol na svete len jeden najvýkonnejší „počítač“, a to človek. Zdá sa však, že to už čoskoro nemusí tak byť. Umelá inteligencia DeepMind (Differential Neural Computer) od Googlu totiž začína vo svojom vývoji robiť míľové kroky.

O možnej existencii umelej inteligencie sa už roky vedú dlhé diskusie. Prvým priekopníkom v tejto oblasti bol Alan Turing, ktorý je známy vďaka svojmu testu. Turingov test sa pokúša zodpovedať otázku, ako môžeme zistiť, či je stroj inteligentný. Podstata testu je v tom, že jeden človek dáva otázky dvom subjektom, ktoré nemôže vidieť. Jeden zo subjektov je človek a druhý je počítač. Ak pýtajúci nedokáže rozlíšiť, či mu odpovedá človek alebo počítač, tak môžeme tento stroj považovať za inteligentný. Prvý počítač, ktorý zvládol Turingov test na 33 %, bol program Eugene. To bolo v roku 2014.

Ako človek

Umelá inteligencia DeepMind však prichádza vo veľkom štýle a to hneď v niekoľkých oblastiach. Výsadou človeka bolo doposiaľ to, že sa dokáže učiť alebo tvoriť za pomoci svojich emócií. Práve emócie a kreativita usádzajú človeka na vrchol.

V máji však prišiel tím výskumníkov s vyhlásením, že DeepMind po prečítaní 2 865 románov začal písať svoj vlastný román. A, prekvapivo, má ponurý nádych. Samozrejme, chce to ešte zdokonaliť, ale prvý krok je už tu.

Následne sa však UI nezastavila a začala vďaka svojej neurónovej sieti komponovať prvú klavírnu hudbu. A ako keby toho nebolo dosť, tak len pred niekoľkými dňami prišli výskumníci Alexander Graves a Greg Wayne s tvrdením, že sa UI dokáže učiť podobne ako neurónová sieť v ľudskom mozgu.

Náš mozog má milióny neurónových prepojení, ktoré slúžia na najrýchlejšie spracovanie a riešenie problému za pomoci predchádzajúcich skúseností. DeepMind, rovnako ako človek, už nemusí skúmať a analyzovať všetky možné riešenia problému, ale vyberá si tie, ktoré sú najefektívnejšie, a to všetko na základe skúseností. Do vienka však zatiaľ dostala len základné informácie, ako má pracovať so svojou pamäťou. Následne si už bude ona samotná určovať, čo je pre ňu dôležité a čo nie. Bude si svoju pamäť podľa potreby upravovať či rozširovať. Riešenie problémov ju tak učí, ako postupovať v ďalších podobných prípadoch.

Tento vývoj, ktorý by bol pred niekoľkými rokmi len stránkou zo sci-fi románu, je naozaj zaujímavý. Sme svedkami revolúcie alebo evolúcie?

