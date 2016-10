Ohodnoť článok

Google oznámil, že s Facebookom a Pacific Light Data Communication, dcérskou spoločnosťou firmy China Soft Power Technology Holdings, plánujú postaviť transpacifický podmorský kábel. Kábel s názvom Pacific Light Cable Network (PLCN) bude dlhý 12 800 km a dáta bude prenášať rýchlosťou 120 terabajtov za sekundu. Prepojí Los Angeles a Hongkong.

Tip redakcie: „Snapchat pre tínedžerov“ od Facebooku

Kábel by mal byť funkčný od roku 2018. Nebude to prvý kábel od Googlu či Facebooku. Google už do tohto typu infraštruktúry investoval značné sumy peňazí. Spolupracoval napríklad na kábloch Faster, Unity, SJC, Monet a Tannat.

Nový kábel by mal vyriešiť latenciu v niektorých aplikáciách a v Google Cloud, na ktorý sa spoliehajú aj niektoré nezávislé aplikácie ako Snapchat či Spotify.

Líder v oblasti verejných cloudov, Amazon Web Services (AWS), nedávno investoval do podpory podmorského kábla, ktorý by mal spojiť Havaj s Austráliou. Nezaháľa ani Microsoft. Spolu s Facebookom pracuje na kábli Marea.

Čítajte tiež:

Desať udalostí, ktoré otriasli mediálnym svetom

Tak predsa…voda na Jupiterovom mesiaci

Zdroj: http://venturebeat.com/2016/10/12/google-and-facebook-partner-on-plcn-submarine-cable-between-los-angeles-and-hong-kong/

Comments

comments