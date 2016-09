Ohodnoť článok

Aplikácia Lifestage: Aplikáciu s názvom Lifestage, ktorá nápadne pripomína Snapchat, vytvoril 19-ročný Michael Sayman. Hovorí, že chce pomocou nej preskúmať, ako cez sociálne médiá komunikuje generácia Z.

Rozdiel

Hlavný rozdiel medzi Snapchatom a jeho „kópiou“ je, že aplikácia Lifestage je navrhnutá primárne pre stredoškolákov. Pre používanie sa najskôr musíte zaregistrovať pod školou v zozname. Aplikácia nedovolí registráciu nikomu nad 21 rokov. Všetko, čo pomocou aplikácie zverejníte, je viditeľné pre ostatných užívateľov vo vašej škole. Súkromné správy by ste hľadali márne. Viac než čokoľvek iné to pripomína Snapchat Stories skombinovaný s Yik Yak.

Keďže Lifestage ponúka možnosti, ako si do profilu pridať Instagram či Snapchat, je zrejmé, že bol navrhnutý ako doplnková aplikácia.

Ako to funguje

Aplikácia vás po prvom spustení neprevedie nastaveniami, takže chvíľu trvá, kým človek všetko pochopí. Jej používanie je však celkom jednoduché. Po otvorení Lifestage sa spustí kamera a môžete natáčať. Na výber máte niekoľko tematických „rámikov“, prostredníctvom ktorých môžete dať najavo, čo sa vám páči, nepáči, alebo čo vás zaujalo.

Keďže na vytvorenie profilu netreba zadávať údaje z profilu na Facebooku ale len telefónne číslo, aplikáciu možno ľahko oklamať. Užívateľ sa z jedného konta môže pridať len do jednej školy. Príspevky v skupine možno sledovať, až keď sa do nej pridá aspoň 20 ľudí. A Facebook robí všetko pre to, aby sa pridali.

Aplikácia Lifestage však zatiaľ neoslovila a je otázne, či sa to v budúcnosti zmení. Neponúka totiž nič nové ani nič navyše, čo by sme nepoznali z iných sociálnych médií – a hlavne zo Snapchatu.

