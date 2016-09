Ohodnoť článok

Výkonný riaditeľ Applu označil daňové rozhodnutie Európskej komisie o tom, žespoločnosť má Írsku zaplatiť miliardy na daniach, za absurdné a politické.

Kto má pravdu…

Európska komisia tvrdí, že spoločnosť bola „nezákonne“ zvýhodnená o 13 miliárd eur. Cook nesúhlasí: „Som pohoršený. Je zrejmé, že je v tom zapletená politika. Toto daňové rozhodnutie nie je postavené na žiadnom zákone ani fakte. Apple sa vždy snažilo konať správne. Nespravili sme nič zlé, rovnako ako ani Írska vláda.“

Komisia obvinila Apple, že jedna z ich dcérskych spoločností pôsobiacich v Írsku zaplatila v roku 2014 daň v hodnote len 0,005% zo zisku, čiže asi 50 eur za každý zarobený milión. Tim Cook nesúhlasí: „Nesedí to. V roku 2014 sme Írsku na daniach zaplatili 400 miliónov eur. Riadili sme sa ich 12,5% daňou z príjmu.“

Spomínaná dcérska spoločnosť, Apple Sales International, zaplatila v roku 2011 Apple Inc 2 miliardy dolárov. V roku 2014 to bolo omnoho viac, čo vyvolalo podozrenie a následné vyšetrovanie. Apple má mnoho filiálok, no Európska komisia si zatiaľ posvietila len na túto.

Cook tvrdí, že Apple bol v roku 2014 najväčším platcom daní v Írsku. V USA vraj odvádza daň z príjmov vo výške 35% a celosvetový priemer má spoločnosť 26%. To však nie je pravda. Apple totiž platbu daní z príjmov pre USA odkladá – a nikto nevie dokedy.

„Európska komisia chce prepísať históriu Applu v Európe. Ignoruje pritom daňové zákony Írska a prevracia medzinárodný daňový systém,“ komentovala situáciu spoločnosť. Podľa ich slov by rozhodnutie Komisie mohlo negatívne ovplyvniť pracovné miesta. Írsky kabinet sa momentálne snaží dohodnúť, či sa voči rozhodnutiu odvolá.

Zdroj: http://www.bbc.com/news/world-europe-37242357

