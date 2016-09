6 vedecky podložených dôvodov, prečo si zaobstarať psa 4.6 (92%) 5 votes

Pozrite sa s nami na 6 dôvodov, prečo by ste mali zvážiť kúpu štvornohého domáceho miláčika.

Alebo si vyslúžiť pochvalu, ak už psa máte

Pes je najlepší priateľ človeka. Určite ste to už počuli a dôvody možno pôsobia jasne (sú roztomilé, verné, nekritizujú vaše nočné „záťahy“). Vedeli ste však, že psy vám môžu pomôcť aj pri chudnutí? Prečítajte si okrem toho ďalších päť výskumami podložených dôvodov, prečo by ste mali do rodiny prijať chlpáča.

Poskytujú podporu

Psa nevoláme kamarát len tak pre nič za nič. Štúdie ukázali, že psy povzbudzujú u svojich majiteľov sebaúctu a pomáhajú rozvíjať pocit spolupatričnosti – najmä ak sa spamätávame z odmietnutia. Máte za sebou nevydarené rande? Mali ste v práci mizerný deň? Chvíľka s vaším miláčikom to hneď napraví.

Zmierňujú stres

Je dokázané, že iba jednoduché hladkanie psa znižuje pocit strachu a prináša upokojenie. Fakulta medicíny na Harvarde si zaobstarala registrovaného liečebného psa, ktorý pomáha vytvárať v kanceláriách radostnejšiu atmosféru medzi zamestnancami. (Tento príklad sa vám môže hodiť, keď budete nabudúce lobovať za pracovisko priateľské voči domácim zvieratám.)

Učia deti zodpovednosti

Dáva to zmysel, nie? Starať sa o psa znamená myslieť na niečo iné (teda vlastne niekoho iného) okrem seba. Výskumy naznačujú, že deti s blízkym vzťahom k domácemu zvieraťu mávajú lepšie vzťahy so svojím okolím. Takže ak budú vaše deti najbližšie prosíkať, aby ste im kúpili psa, možno by ste to mali ešte zvážiť.

Zmierňujú alergie u detí

Znie to trošku absurdne, ak vezmeme do úvahy všetky tie chlpy a prach. Podľa Národnej akadémie vied v USA existuje však u detí, ktoré vyrastajú s domácim zvieraťom (a teda sú vystavené bežným alergénom) nižšie riziko vzniku astmy a alergií na prach, ambrózie či iné zvieratá, samozrejme.

Nútia nás k aktívnejšiemu životu

Už ste to určite počuli, no je to naozaj pravda. Majitelia domácich zvierat sú v priemere aktívnejší než tí, ktorí nijaké zviera nemajú. Štúdie tvrdia, že okrem každodenných prechádzok aj viac cvičia.

Spríjemňujú starnutie

Výskumy ukázali, že všetko – počnúc spoločnosťou, ktorú nám psy poskytujú, až po ustavičnú starostlivosť, ktorú si vyžadujú – zmierňuje u dôchodcov pocit osamelosti a dodáva im pocit, že ich niekto potrebuje. Zvýšenie fyzickej aktivity, ktorú sme spomínali vyššie, pomáha tiež. Tak do toho, hor sa do útulku – vášmu telu to len prospeje.

