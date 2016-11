Ohodnoť článok

Neviditeľná stíhačka: Čína na leteckej prehliadke s hrdosťou predstavila najnovší „prírastok“ svojho vojenského arzenálu, keď oblohou nad Pekingom preleteli dve neviditeľné stíhačky J-20.

O neviditeľných stíhačkách J-20 počul svet už počas prvých testovacích letov v roku 2011, no tentoraz sa tieto lietadlá piatej generácie objavili prvý raz aj pred širokou verejnosťou. Počas Medzinárodnej prehliadky leteckých a kozmických technológií v meste Zhuhai na juhu Číny lietali piloti čínskych vzdušných síl s dvomi dvojmotorovými prototypmi spomínaných stíhačiek nad hlavami jasajúceho davu divákov niekoľko minút.

Podľa slov hovorcu Ľudovej oslobodzovacej armády (ĽOA) zvýši neviditeľná stíhačka J-20 s dlhým doletom, ktorú nezachytí radar, bojaschopnosť čínskych letových síl a zároveň poslúži na „ochranu národnej suverenity, bezpečnosti a územnej celistvosti“. Ak pôjde všetko podľa plánu, najnovšie stíhacie lietadlá budú plne akcieschopné v roku 2018.

Stíhačka J-20 sa považuje za reakciu na modely F-22 Raptor a F-35 Lightning, ktoré čoskoro rozmiestnia v Tichom oceáne Spojené štáty a Japonsko. Presný strategický účel nových čínskych bojových strojov zatiaľ nie je úplne jasný, no podľa týždenníka Aviation Weekly by mohla ich „neviditeľnosť“ a nadzvukovú kapacitu využiť ĽOA za účelom „preniknutia do nepriateľskej obrany a zničenia cenných vzdušných cieľov, napríklad tankerov, zozadu“. Ďalšia možnosť je, že veľkosť strojov spolu s ich výdržou zabezpečia lepší bojový výkon, keďže stíhačky nebudú vyžadovať nepretržité dopĺňanie paliva.

Nájdu sa aj kritici

Modely J-20 možno pôsobia ohromujúco, no niektorí vojenskí činitelia v USA až takí ohromení nie sú. V istom článku na portáli Breaking Defence, ktorý vyšiel pre niekoľkými mesiacmi, uviedol generál David Goldfein, že „modely F-35 a J-20 sa nedajú porovnávať“.

Stíhačka F-35 je podľa jeho slov „o skupine systémov a komplexnej sieti – presne to nám dáva asymetrickú výhodu“. Goldfein je presvedčený, že vhodnejšie by bolo porovnávať stíhačku J-20 s modelom F-117 Nighthawk, neviditeľným útočným lietadlom, ktoré bolo uvedené na trh v roku 1983 a prestalo sa vyrábať v roku 2008.

Odborníci sa obávajú, že pokroková „neviditeľnosť“ a schopnosť dlhého doletu by mohli ohroziť americké pozemné posily. Pre niekoľkými rokmi charakterizoval Pentagon stíhačky J-20 ako „program schopný dlhého doletu a útokov na komplexné prostredie protivzdušnej obrany“. Okrem toho existuje riziko, že iné, silnejšie prúdové lietadlá by mohli začať konkurovať modelu J-20 a oprávnene ohroziť existenciu zraniteľných tankerov či radarových zariadení.

