Detský záchvat: Krik. Hádzanie sa o zem. Plač. Každý rodič sa s tým stretol. Máme pre vás niekoľko tipov, ako si so záchvatmi poradiť.

Humor

Dobre načasovaný smiech uvoľní napätie a dieťa rýchlo zabudne na to, čo ho trápilo. Pripravte si zásobu komediálnych kúskov v podobe zmiznutého prsta či vtipných zvukov – dieťa ich určite ocení. A vy tiež.

Súcit

Niekedy je lepšie nechať priechod emóciám. Pokiaľ je to bezpečné, nechajte dieťa, aby sa vykričalo či si udrelo do vankúša. A keď sa upokojí, môžete sa porozprávať. Vety ako „Chápem, že ťa to nahnevalo“ deti veľmi ocenia.

Rozptýlenie

Odveďte pozornosť dieťaťa. Ak ste v obchode a dieťaťu nechcete kúpiť niečo, po čom práve zatúžilo, poproste ho veselým hlasom o pomoc pri nakladaní nákupu do košíka. Sami predsa nezvládnete zdvihnúť kilo múky!

Ignorovanie

Uistite sa, že sa dieťaťu nemôže nič stať, a potom sa tvárte, ako keby sa nič nedialo. Dohadovať sa v niektorých prípadoch nemá zmysel. Len nestraťte nervy a neprilievajte olej do ohňa. Ono to prejde.

Objatie

Môže to byť to posledné, čo by vám zišlo na um, keď dieťa prepadne detský záchvat a hádže po vás plyšové hračky, ale verte, že to môže pomôcť. Pevné a nemé objatie dá dieťaťu najavo, že ho stále ľúbite a že pri vás môže dať bezpečne priechod svojim emóciám.

