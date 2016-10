Ohodnoť článok

Nenechajte sa zmiasť ľuďmi, ktorí tvrdia, že v dnešnej dobe rodičia nevenujú dostatok času ich deťom, alebo nie sú oboznámení s ich životmi. Pravdou je, že moderní rodičia trávia s ich deťmi oveľa viac času, a taktiež riešia ich školské a osobné problémy. V porovnaní s minulosťou je záujem rodičov o deti väčší, čo môže byť aj nevýhodou pre ich budúcnosť.

Nová štúdia

Nová rozsiahla štúdia z University of California zistila, že dnešné matky trávia dvakrát viac času s ich ratolesťami a otcovia až štvornásobok viac času v porovnaní so situáciou z pred 50 rokov.

V roku 1965 mamičky a otcovia strávili s ich deťmi v priemere 70 minút za deň, zatiaľ čo dnes je to 123 minút u mám a 59 minút u otcov. Na prvý pohľad to vypadá ako veľmi dobrá správa, veď koniec koncov aj výskum dokázal, že rodičia zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti ich dieťaťa. Veď čo môže byť lepšie pre dieťa, ako keď má milujúcich a starostlivých rodičov.

Škodia či pomáhajú

Julie Lythcott-Haims, bývalá dekanka a autorka knihy “Ako vychovať z dieťaťa dospelú osobu a zabezpečiť jeho úspech“ si myslí, že rodičia, ktorí trávia príliš veľa času s ich deťmi im skôr škodia, ako pomáhajú. Julie Lythcott-Haims vychádza zo štatistiky, podľa ktorej pri deťoch tzv. „lietajúcich“ rodičov stúpa pravdepodobnosť pocitov úzkosti, ktoré môžu vyvrcholiť až k depresiám.

„Rodičia, ktorí zavezú svoje deti na futbalový tréning alebo sedia vedľa nich pri robení si domácich úloh, nemusia vyvolať u ich detí pocit, že je o nich viac postarané, pretože im robia taxík, alebo im preukazujú ich nadriadenosť. Dôležitejšou súčasťou rodičovskej starostlivosti je intímna sociálna interakcia.“

Julie Lythcott-Haims tvrdí, že ľudia trávia menej času v spoločnosti a viac času izolovaní medzi svojimi najbližšími priateľmi a rodinou. Výskum naznačuje, že dnešné deti trávia menej času vonku v porovnaní s tým, ako to bolo kedysi.

„Vonku sa hrá stále menej a menej detí, a to, že každý by sa mal starať o každého už nie je aktuálne“ tvrdí Julie. „Rodičia tak majú pocit, že je celá výchova dieťaťa na nich, zatiaľ čo pred desiatkami rokov to bolo na každom z nás.“

V najnovšej štúdii UC Irvine vedci zistili, že mnoho rodičov zapája deti ako formu interakcie do prípravy jedál. Rodičia naopak pomáhajú s domácimi úlohami, kúpaním, obliekaním a ukladaním detí do postele. Táto štúdia je veľmi rozsiahla, pretože v nej bolo zapojených 122,000 rodičov medzi 18 a 65 rokmi s aspoň jedným dieťaťom vo veku do 13 rokov.

„To, že otcovia trávia štyrikrát toľko času s deťmi je veľmi pozitívne. Je veľmi pravdepodobné, že to signalizuje skutočnosť, že rodiny si rozdeľujú domáce práce, a tak nestojí všetko len na matke“ tvrdí Lythcott-Haims. Julie radí rodičom, aby neboli príliš prísni na svoje deti, ale taktiež nie je dobre, keď je vzťah rodičov a detí kamarátsky. V ideálnom prípade budú rovnováhu vytvárať milujúce hranice.

A čo sa týka času stráveného s deťmi ? Tu neexistuje jedna odpoveď, ktorá je vhodná pre všetkých rodičov. Avšak dôležité je, aby boli deti učené aj samostatnosti, veď predsa rodičia nemôžu byť vždy okolo nich.

Zdroj: http://www.businessinsider.com/helicopter-parenting-could-hurt-kids-2016-10?utm_content=bufferb49ef&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer