Najkratšia nemecká letecká linka: SY 44 Friedrichshafen (TASR) – Lietadlo Embraer 145 leteckej spoločnosti People’s Viennaline štartuje z letiska v nemeckom Friedrichshafene pri Bodamskom jazere na let na letisko vo švajčiarskom St. Gallene 2. novembra 2016. Let na 20 kilometrovú vzdialenosť medzi mestami cez Bodamské jazero trvá do desať minút. Linka je najkratšou v Nemecku.

