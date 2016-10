Ohodnoť článok

Ak patríte medzi tých, ktorí si na cestách nenechajú ujsť zaujímavé architektonické miesta, ponúkame vám sedem tipov na najzaujímavejšie chrámy, ktoré vám učarujú nielen svojou stavbou, ale aj rituálmi, ktoré v nich domáci dodnes praktizujú.

Wat Chedi Luang, Chiang Mai, Thajsko

V Chiang Mai sa nachádza viac ako 300 budhistických chrámov, preto si prezývku „mesto chrámov” zaslúži oprávnene. Wat Chedi Luang jednoznačne patrí medzi tie najzaujímavejšie chrámy resp. pamiatky Thajska. Jeho stavba začala ešte v 15. storočí, chrám ale nebol nikdy dokončený podľa pôvodného plánu kvôli dvom zemetraseniam, ktoré ho zničili.

Shwedagon Pagoda, Rangún, Burma

Táto pýcha bývalého hlavného mesta Barmy (Mjanmarska) si iste zaslúži pozornosť. Chrám uvidíte takmer z každého rohu mesta a jeho návštevu si naplánujte na podvečer, keď sa zlaté pagody lesknú vo svetle lámp. Úžasný zážitok!

Chrám Lungshan, Taipei, Tajwan

Miesto, kde nájdete harmonické prepojenie budhizmu a konfucianizmu. Odporúčame prísť sem podvečer pred piatou hodinou, kedy môžete byť svedkami modlitieb miestnych. Ak sa vám podarí navštíviť Taipei počas čínskeho nového roku, zavítajte aj sem, čaká vás neuveriteľná výzdoba a rituály.

Biely chrám, Chiang Rai, Thajsko

To, prečo sa Biely chrám alebo Wat Rong Khun volá „biely”, zistíte hneď, ako ho uvidíte. Farba jeho exteriéru bije do očí už zďaleka a to, čo nájdete vo vnútri, vás prekvapí a možno i šokuje. Nástenné maľby sú výtvorom súčasného umelca Chalermchai Kositpipat, ktorý chrám navrhol, postavil a ktorý ho aj vlastní. Ozajstná rarita medzi pamiatkami Thajska.

Pura Bratan, Bali, Indonézia

Tento hinduisticko-budhistický chrám je jednou z top atrakcií na Bali. Pura Bratan sa nachádza uprostred krátera sopky, neďaleko jazera Bratan, ktoré je jedným z hlavných zdrojov zavlažovania na Bali. Chrám slúži dodnes ako miesto, kde domáci prinášajú obete bohyni vody, riek a jazier, aby si zaistili dostatok vody pre svoje polia.

Bayon, Angkor Thom, Kambodža

Bayon patrí medzi klasiku, ktorú si praje vidieť každý návštevník starobylého mestského komplexu Angkor Thom. Jeho originalita spočíva v početných vežiach, ktoré sú zo štyroch strán zdobené obrovskými kamennými tvárami.

Wat Pho, Bangkok, Thajsko

Ide o najstarší chrám Bangkoku a taktiež o jednu z najnavštevovanejších pamiatok thajskej metropoly. Jedným z dôvodom je aj obrovská (15 m vysoká a 46 m dlhá) socha ležiaceho Budhu.

Toto je len malá ukážka skvostov ázijskej architektúry. Ďalšie nespočetné množstvo inšpiratívnych budhistických chrámov nájdete aj v Hong Kongu, Číne, Singapure a, samozrejme, v Indii.

