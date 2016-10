Seriál „Ako som spoznal vašu mamu“ bol inšpirovaný teroristickým útokom na dvojičky 5 (100%) 1 vote

Tvorcovia seriálu „Ako som spoznal vašu mamu“ prezradili, kde má tento populárny sitkom televíznej stanice CBS korene. Ich odpoveď prekvapila snáď každého. Na newyorskom filmovom festivale bola hlavnou témou televízna show „Ako som spoznal vašu mamu“ a do diskusie boli zapojení najmä jej tvorcovia, Carter Bays a Craig Thomas. Pracovali ako spisovatelia pre Late Show With Dave Letterman, no chceli vytvoriť materiál s postavami a príbehmi, ktoré sa vymykajú zaužívaným top 10 televíznym formátom. Podarilo sa im to.

„Bol to naozaj moment typu teraz alebo nikdy. Život je krátky a toto je presne to, čo chceme robiť a mali by sme s tým hneď začať“ povedal Carter Bays na margo toho, že sa odsťahoval do Los Angeles aby začal pracovať na novom sitkome. Hviezdami seriálu sa stali Neil Patrick Harris, Jason Segel, Cobie Smulders, Josh Randor a Alyson Hanningan.

V konečnom dôsledku natočili úcty hodných deväť epizód počas deviatich rokov (2005-2014). Tragédia dvojičiek taktiež udala hlavný tón prvej epizódy, tvrdí Craig Thomas „Musíme napísať niečo obrovské, s emóciami a rozprávať o životných zvratoch“. Život je naozaj o kapitolách, ktoré sa začínajú a končia.

Píš čo vieš

Keď tvorcovia písali „hravú a dojemnú“ prvú epizódu, Carter si neustále opakoval dobre známy TV tip tvorcov televíznych relácii „Píš čo vieš, nie čo si myslíš, že chcú vidieť“. Povedal „Bol som slobodný a hlúpy a Craig sa práve vtedy ženil. Mal som pocit, že máme naozaj čo ľuďom povedať o živote 20 ročných ľudí a láske“ Aj napriek tomu, že sa obávali toho, aby si ľudia nemysleli že kopírujú Priateľov, doplnil „Daj mi milión dolárov aby som napísal sto až dvesto epizód, radšej sa dám do práce…My sme písali trochu viac v predstihu toho, kde postavy práve boli a sledovali, ako sa vyvinú“.

„Urob prvý diel taký, ako chceš. Aj tak to bude na konci iba prvý diel. Ak to nevyjde, nevadí“. Po dokončení natáčania ,,Ako som spoznal vašu mamu” v roku 2014 sa Bays a Thomas vrátili do New Yorku a naďalej pokračujú v práci na nových projektoch „Je to zvláštne byť opäť na prázdnej strane. Ako som spoznal vašu mamu nebola práve tá najzábavnejšia show a nebol to ani stroj na výrobu vtipov ako Teória veľkého tresku. Avša, čo som si z toho vzal? Ako spravím niečo, čo nespravil ešte nikto? – nájdi super silu ktorú dokáže spraviť len tvoja show a proste ju sprav“

Dvanásty ročník newyorského televízneho festivalu bude pokračovať až do 29.októbra.

