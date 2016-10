Apple riskuje – na trh posiela vynovený iPhone 7

Ohodnoť článok

Malo ísť o revolučný model, ktorý dvihne úroveň smartfónov o level vyššie. Spoločnosť Apple totiž v snahe poraziť konkurenciu sľúbila, že iPhone 7 prekvapí všetkých užívateľov mobilných zariadení. Recenzenti však pochvalami šetria a len niektorí ho považujú za krok vpred.

Príchod najnovšieho smartfónu od Apple bol avizovaný už v lete, odkedy sa vytrvalo čaká na jeho oficiálne predstavenie. Pre všetkých nadšencov mobilných technológií to bola veľká vec, nakoľko výrobcovia ohlasovali revolúciu vo výrobe smartfónov. Tá odštartovala len nedávno v septembri, keď boli iPhone 7 so súrodencom iPhone 7 Plus predstavení, no po mesiaci ich predaja to na veľký úspech zatiaľ nevyzerá.

Nová generácia iPhonov

Predstavitelia firmy Apple sľubovali, že iPhone 7 bude úplne novou generáciou smartfónov plnou viacerých prekvapivých noviniek. Po predstavení telefónu verejnosti však prišlo isté sklamanie, ktoré vyplýva z minima zmien. Na druhej strane, menej je niekedy viac a to sa potvrdilo aj v tomto prípade. Aj vďaka tomu môžeme najnovší model iPhone považovať za posun vo výrobe týchto zariadení.

Niekoľko noviniek iPhone 7 :

nový procesor Apple A10 Fusion umožňuje rýchlejšie a plynulejšie fungovanie

tlačidlo Home je dotykové, nie mechanické, a reaguje vibračnou spätnou väzbou

lepšie stereo reproduktory zvyšujú celkovú reprodukciu zvuku

pri fotení sa stretneme s lepšími fotkami, vďaka optickej stabilizácií obrazu

Dizajn iba s kozmetickými úpravami

Okrem technických úprav, ktoré majú zlepšiť praktické používanie iPhonov, dokáže k vyššej kvalite smartfónov prispieť krajší a modernejší dizajn. V tomto prípade sme sa však zlepšenia nedočkali, pretože dizajn prešiel iba malými a slabo viditeľnými úpravami. Za zmienku stoja napríklad nové prúžky antén a avizované odstránenie audio jacku, ktoré sa postarali o drobné kozmetické zmeny.

Apple bojuje aj o dôveru investorov

Budúcnosť iPhonov síce nie je ohrozená a tieto zariadenia sa budú predávať naďalej, avšak problémom sú hospodárske výsledky spoločnosti, ktoré sa podpisujú pod pokles akcií. Na túto situáciu reagujú aj investori, ktorí prestávajú veriť v úspech Apple a radšej vsádzajú na iných výrobcov. Apple tak stojí pred veľkou úlohou, ktorou je boj o dôveru na finančných trhoch, ktorej získanie bude vzhľadom na nie veľmi podarený návrh nového smartfónu dosť ťažké.

