Najväčšou prednosťou GoPro Karma je jej jednoduchosť. Disponuje režimami automatického vzlietnutia a pristátia, “easy” letovým režimom a niekoľkými prepracovanými poloautomatickými režimami. Bohužiaľ, Karma neponúka “follow” režim, počas ktorého by sledovala váš pohyb. To je od spoločnosti, ktorá sa stala synonymom pre akčné nahrávanie samého seba, celkom prekvapivé.

Čo GoPro Karma ponúka

K dispozícii je GPS jednotka v drone aj v ovládači, takže keď Karme práve neposielate letové príkazy, pekne sa vznáša na mieste. Pri testovaní vo výške 3000 metrov nad morom, kde poryvy vetra dosahovali rýchlosť aj 45 km/h, to nebol ľahký výkon, no Karma to zvládla na jedničku.

Lietanie bolo plynulé, a to z veľkej časti vďaka ovládaču. Na jeho spodnej polovici sú dva štandardné džojstiky – ľavým sa ovláda nadmorská výška a kurz a pravým nakláňanie, teda smer letu.

V strede ovládača sú dve tlačidlá: jedno pre spustenie a vypnutie motoru a druhé pre automatické pristátie. Na vonkajšej strane ovládača nájdete tlačidlo nahrávania a kolečko na nakláňanie kamery.

Ovládač má aj výklopný LCD displej, na ktorom môžete spravovať nastavenia a v priamom prenose sledovať, čo robot vidí. Obraz je stabilný a výborne viditeľný aj na poludňajšom slnku. Batéria v ovládači vydrží asi 2 hodiny používania.

Batéria samotnej Karmy má výdrž asi 20 minút. Náhradná batéria stojí od 90 do 140 eur. Pred úplným vybitím batérie sa Karma začne vracať na miesto vzletu. Toto nastavenie môžete vypnúť, takže dron sa nebude vracať, iba automaticky pristane.

Pri manuálnom pristávaní treba byť opatrný, pretože Karma stojí asi len 10 cm na zemou. Nedisponuje režimom automatického sa vyhnutia prekážkam, takže je takmer isté, že pri jej používaní dôjde k nehodám. Inak je jej používanie naozaj jednoduché.

Ďalšia výhoda dronu od GoPro je jeho skladnosť. Štyri ramená aj pristávacie lyže ľahko a rýchlo zložíte, čím zredukujete veľkosť zariadenia. Pri kúpe Karmy dostanete v balení aj sadu náhradných dielov a praktický ruksak.

Popri samotnom lietaní je na Karme najlepšie, že trojosú stabilizáciu z jej kamery môžete vybrať a pripojiť k “selfie tyči” od GoPro. Z akčnej kamerky sa tak razom stane niečo ako DJI Osmo.

Uvádzacia cena Karmy bude okolo 800 eur. Oplatí sa ju kúpiť najmä vo výhodných balíčkoch s inými produktmi od GoPro.

