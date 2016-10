Ohodnoť článok

Vybuchujúci Samsung: Tak ako každý rok aj tentokrát sa vo svete smartphonov upriamovala pozornosť na súboj medzi Samsungom a iPhonom. Juhokórejská spoločnosť, ktorá predstavuje svoju vlajkovú loď skôr než jej súper zožala so svojim modelom veľký úspech. Samsung S7 a S7 Edge očarili mnohých užívateľov svojím precíznym dizajnom spolu s nekompromisným výkonom a fotoaparátom. Juhokórejčania tak mali našliapnuté k úspešnému roku. Čerešničkou na torte bol Samsung Note 7, ktorý mal tento úspech len potvrdiť. Všetko sa však vyvynulo úplne inak.

Radosť prekazil vybuchujúci Samsung

Radosť v radoch ázijského giganta prekazili klebety o vybuchujúcom top modely. Incidentov kedy Note 7 počas nabíjania doslova vybuchol čoraz viac pribúdalo. Správy o zhorenom aute či o popálenom nočnom stolíku sa šírili z celého sveta. Takýchto nehôd sa objavilo vyše 40. Celá aféra pokročila až tak, že niektoré americké či austrálske letecké spoločnosti zakázali vstup na palubu majiteľom Note 7.

Z interného vyšetrovania v radoch Samsungu nakoniec vysvitlo, že za vybuchujúci Samsung môže jedná zo základných súčasti batérie, a to tzv. separátor. Ten zabezpečuje, aby nedošlo ku skratu a k následnému prehriatiu a roztaveniu batérie. Za túto chybu je zrejme zodpovedný zle nastavený výrobný proces. Pre Samsung to bolo o to horšie, že si chybné batérie zrejme vyrobil sám, a to v rámci divízie SDI.

Tip redakcie: Prototypy nezvyčajných smartfónov sú pripravené

Spoločnosť musela konať rýchlo

Spoločnosť musela konať rýchlo a pristúpila k drastickým opatreniam. Vydala oficiálne stanovisko, v ktorom sa ospravedlnila a začala Note 7 vymieňať všetkým majiteľom, ktorí o to požiadali. Užívatelia, ktorí sa pre takúto výmenu rozhodli si mohli vybrať aj iný telefón z dielne Samsungu, napríklad Galaxy S7 alebo S7 edge. Detaily výmeny však záviseli od obchodu kde si Note 7 kupovali. Na Slovensku je k dispozícii aj bezplatná linka na čísle 0800 726 786, kde získate ešte viac informácií.

Výmena všetkých 2,5 milióna kusov Galaxy Note 7, ktoré Samsung predal bude stáť juhokórejčanov niečo okolo 1 miliardy dolárov. Síce táto suma tvorí len 5% z plánovaného príjmu spoločnosti pre rok 2016, ale pokazené renomé značky môže túto spoločnosť stáť omnoho viac. To hrá do karát Applu, ktorý predstavil svoj iPhone 7 na začiatku septembra, a práve aféra vybuchujúcich telefónov môže niektorých zákazníkov nasmerovať k americkému gigantovi než k Samsungu.

Tip redakcie: VIDEO: Ako dlho prežije iPhone 6 vo vriacej vode

Juhokórejský koncern Samsung Electronics dnes úplne zastavil predaj smartfónov

Soul 11. októbra (TASR) – Galaxy Note 7 Obchodníci v USA a v Austrálii už v pondelok (10.10.) zastavili predaj aj výmenu modelov Galaxy Note 7. A letecké úrady zakázali ich používanie na palubách lietadiel po tom, ako pre dym z tohto smartfónu museli v USA minulý týždeň evakuovať cestujúcich z lietadla.

Juhokórejský výrobca dnes oznámil, že požiadal všetkých predajcov na celom svete, aby stiahli telefóny Note 7 z pultov a zastavili aj ich výmenu. Rozhodnutie koncernu úplne stiahnuť nový smartfón z predaja vyvoláva pochybnosti o jeho systéme kontroly kvality. Môže mu spôsobiť obrovské finančné škody a ohroziť jeho reputáciu. Analytici odhadujú, že trvalé ukončenie predaja Note 7 môže vyjsť Samsung na 17 miliárd USD (15,23 miliardy eur) a poškodiť povesť jeho ďalších produktov v očiach zákazníkov. (1 EUR = 1,1160 USD).

Čítajte tiež:

Bývanie v rodinnom dome a zároveň aj dobrá investícia. Čo ponúka okolie Bratislavy?

Pozrite sa, akými vylepšeniami prešiel Messenger na Facebooku

V zahraničí normálka, no u nás sa nosenie školských uniforiem stretáva s odmietaním

Comments

comments