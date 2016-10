V zahraničí normálka, no u nás sa nosenie školských uniforiem stretáva s odmietaním

Ohodnoť článok

Napriek tomu, že v našich zemepisných šírkach sa rezort školstva pasuje s oveľa pálčivejšími problémami, z času na čas sa aj u nás otvorí zdanlivo nevinná téma školských uniforiem. Spravidla však ide o iniciatívu jednotlivcov či súkromných škôl. Ak by sa ministerstvo školstva skutočne rozhodlo zaviesť povinné nosenie školských uniforiem, pravdepodobne by to vyvolalo búrlivú spoločenskú diskusiu pedagógov, psychológov, rodičov a v neposlednom rade samotných študentov.

Deti treba chrániť

Otázka, či je nosenie školských uniforiem potrebné, či dokonca nutné, nie je jednoznačne zodpovedaná ani napriek ich bohatej histórii a vývoju. Okrem toho na Slovensku táto tradícia nemá hlboké korene. Nikto ju neberie automaticky a možnosť slobodne sa k nej vyjadriť vytvára obrovský priestor k polarizácii spoločnosti. Vznikli dva tábory, z ktorých každý argumentuje radom výhod či nevýhod zjednotenia študentských šatníkov. V prvom rade by však malo ísť o deti a ich dobro. Ako k nemu môžu prispieť školské uniformy?

„Všade počúvame, že deti sú zraniteľné a je potrebné ich chrániť. Najmä v mladšom veku fungujú viac zmyslami ako rozumom. Poznávanie prostredníctvom zmyslov a všetko, čo pri ňom dieťa zažije, je veľmi hlboko a nezmazateľne zapísané do jeho podvedomia. Čo si v tomto mladom veku ani neuvedomuje. Práve dospelí by mali zabezpečiť, aby žiaci vyrastali, vzdelávali sa a žili v prostredí, ktoré ponúka rovnocennosť, v ktorom budú cítiť istotu a bezpečie. Prostredie, kde nebudú zbytočne vystavené emočne zaťažujúcim situáciám. Z tohto hľadiska by som nosenie školských uniforiem podporila,“ vysvetľuje Mgr. Edita Mareková, ktorá vyučuje na Gymnáziu J. Papánka v Bratislave (GJP).

Tento názor korešponduje s argumentom stierania sociálnych rozdielov medzi deťmi, ktoré by mohlo nosenie uniforiem sčasti zabezpečiť. Na druhej strane ani uniforma nezakryje všetky rozdiely. Preto nikdy úplne nenahradí úlohu pedagógov a rodičov, ktorí majú deti viesť k vzájomnej tolerancii.

„Každá škola robí množstvo akcií, kde žiaci nenosia len uniformy, kde sa prejaví, z akej sociálnej skupiny pochádzajú. Okrem toho žiaci medzi sebou neustále komunikujú, vedia, kde bývajú, aké majú auto, kde boli na dovolenke… Z ich komunikácie veľmi ľahko zistia, kto má solventných rodičov a kto nie. Dôležité je, aby sa vzájomne neodsudzovali a neubližovali si nevhodnými poznámkami,“ dodáva k téme RNDr. Oľga Bertová, výchovná poradkyňa na GJP.

Uniformita alebo individualita

Asi najzásadnejším argumentom odporcov uniforiem je, že mladých ľudí do istej miery zväzujú a potláčajú ich individualitu. Zainteresovaní odborníci sa však zhodujú v tom, že to nie je celkom tak. Žiaci majú v akademickom prostredí oveľa viac možností, ako prejaviť svoju osobitosť, než len oblečením.

Aj v tejto otázke je však podľa Mgr. Edity Marekovej vhodné zvoliť o niečo citlivejší prístup: „Deti v každom veku vnímajú, čo majú oblečené a či sa im to páči. Pravdou je, že v neskoršom veku, možno podvedome, viac riešia to, či sa páčia predovšetkým druhým. Od toho by však mala byť ich myseľ v škole oslobodená.“ Áno, mladí ľudia sa chcú slobodne prejaviť, nájsť svoj vlastný štýl, zistiť, čo sa im páči a v čom sa cítia dobre. Školská uniforma im to však vziať nemôže. Študenti v škole netrávia celé dni. Majú mimoškolské aktivity, trávia čas s priateľmi a s rodinou. To všetko im dáva priestor na to, aby naplno prejavili svoj vkus a osobnosť. Škola je akademické prostredie, ktoré by aj žiaci vďaka uniformám mohli vnímať o niečo „pracovnejšie“.

Je asi na pedagogických pracovníkoch, ale aj na spoločnosti ako takej, aby deti uniformy nevnímali ako formu akejsi diktatúry. Ale aby im dávala pocit hrdosti a spolupatričnosti.

Do diskusie, samozrejme, patrí aj názor rodičov. Pani Martina žije v Anglicku, kde je nosenie uniforiem automatické. „Moje dieťa s nimi nikdy problém nemalo. Odmalička je naučené, že do školy sa nosia uniformy. Všeobecne ich vnímam pozitívne aj z praktického hľadiska. Keď idú študenti na výlet a niekto sa stratí, všetci vedia, z ktorej školy je. Učiteľka nemá problém postrážiť si vlastné deti aj tam, kde je viacero škôl. Ďalšou výhodou určite je, že dievčatá v pubertálnom veku sa neobliekajú vyzývavo.“

Výchova študentov nie je exaktná veda, preto zrejme nie je možné dať správnu odpoveď na otázku, či je zavedeniea nosenie školských uniforiem u nás potrebné alebo nie. Aj keď všetci nami oslovení vnímajú viac ich pozitíva ako negatíva, ostáva rozlúsknuť ešte posledný problém – finančný. Uniformy by totiž musel niekto zaplatiť, čo by znamenalo zvýšené náklady rodičov alebo rezortu školstva. Keďže momentálne sa o celoplošnom zavedení študentských rovnošiat na Slovensku neuvažuje, budú ďalšie lastovičky otázkou individuálnych rozhodnutí vedení škôl a hlasovania rodičov.

