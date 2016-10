Ohodnoť článok

Ktoré spoločnosti využili rozchod slávnej dvojice na marketingové účely?

1. Norwegian airlines

Nórske aerolinky lákajú zákazníkov, aby s ich spoločnosťou leteli do Los Angeles prostredníctvom sloganu „Brad je slobodný“. Reklamu vydali dva dni po oznámení rozchodu. Spoločnosť dokonca zlacnela lety na linke Oslo-LA.

2. IKEA

Singapurská pobočka švédskej spoločnosti zverejnila reklamnú fotografiu, na ktorej je rozobrateľná dvojpohovka sprevádzaná slovami „Breakups happen“ („Rozchody patria k životu“). Firma hovorí, že pohovka ponúka „sedenie na mieru vhodné pre každý celebritný vzťah“.

3. Boost Juice

Výrobca džúsov využil príležitosť a na zoznam mien v dlhodobej kampani ponúkajúcej džús zdarma pridal k vybraným menám aj Angelinu a Brada. Prídavok dvoch mien na poslednú chvíľu oznámili na svojej facebookovej stránke, kde si ho verejnosť okamžite všimla.

4. Capi

Rozchod slávnej dvojice so sebou priniesol aj množstvo narážok na Pittovu bývalú partnerku Jennifer Aniston. Výrobca perlivej vody Capi stavil na povery, že Jeniffer po rozchode „žiari“ a využil jej meno v kampani Sparklelife. Na instagrame zverejnili fotografiu s popisom „Jen got her sparkle back“ („Jen opäť žiari“).

5. Viasat

Angelina a Brad sa dali dohromady pri nakrúcaní filmu Pán a pani Smithovci. Škandinávska televízna sieť Viasat sa rozhodla vyhovieť nostalgickým fanúšikom a film umiestnila na domovskú stránku svojho online prenosu Viaplay s citátom „Šťastné konce sú príbehy, ktoré sa ešte neskončili.“

