Lesk a bieda kuriérov 4.5 (90%) 2 votes

Mám kamoša Johna z Veľkej Británie, ktorý mi občas pošle balík s knihami a bolo by to všetko pekné a tak, keby mi aspoň raz nejaký balík dorazil. Romanticky si predstavujem, ako kuriérom tečú sliny pri rozbaľovaní ďalšieho nedoručeného balíka s knihami a ako pri koložvárskej na obede spoločne rozdumujú nad Orwellom, či si na osamelých pochôdzkach popod fúz recitujú básne zo zbierky Wilfreda Owena, tej zbierky, ktorú mi stále nedoručili. Už je to desať mesiacov.

Ani poistenie, či referenčné číslo však nezaručuje, že balík bude naozaj doručený. Za pátranie po tom poslednom by sa nemusel hanbiť ani Hercule Poirot: po jeho odoslaní z Británie cestoval, nevedno prečo, najskôr do Nemecka, z Nemecka do Budapešti, z Budapešti na Slovensko, potom naspäť do Budapešti, znovu na Slovensko. Že sa kuriér vôbec neunúval u mňa zazvoniť, to už je iný (pravdivý) príbeh. Ako dôvod nedoručenia uviedla spoločnosť nedostatočné informácie o adresátovi.

TIP redakcie: Falošné dobierky na 39 EUR z falošnej firmy Alexpres

Balík bol zrozumiteľne označený, prístupová cesta k adrese voľná, ulica, schránka, aj zvonček viditeľné z diaľky, ale možno išlo o informáciu o veľkosti topánok, alebo moje hobby, či čo som mala na raňajky. Napokon to bolo telefónne číslo, ktoré však pri odosielaní nežiadali, na čo sme obaja s Johnom vzniesli (zbytočnú) námietku. Nuž, pozbierala som zvyšky grácie a kontaktovala operátorku: Áno, ospravedlňujeme sa, balík doručíme na druhý deň. A či sa tak stalo? Ale no tak! Sme predsa na Slovensku. K balíku som sa dostala až po niekoľkých ďalších zbytočných telefonátoch a dvoch dňoch dovolenky, lebo zaúradoval ľudský faktor, v tomto prípade už niekoľkýkrát.

Súťaž o zrozumiteľnú stránku

Zo záujmu odporúčam najskôr preklikať sa obchodnými podmienkami kuriérskych spoločností, a pri tejto príležitosti vyhlasujem súťaž o makovú buchtu pre najmenej prehľadnú a zrozumiteľnú stránku. Ich informačná hodnota nie je nepodobná akémukoľvek Gašparovičovmu prejavu o stave republiky, navyše na stránkach kuriérskych spoločností človek nájde aj také sémantické nedôchodčatá ako „osobné zvršky“, či „tovar vyvolávajúci odpor“. To len aby ste vedeli, čo nesmiete posielať.

TIP redakcie: Európsku ekonomiku ohrozujú „zombie“ banky

V júli a auguste sme s kolegyňou kontaktovali niekoľko kuriérskych spoločností (DHL, GLS, DPD, SPS, Geis, Slovenská pošta), aby nám zodpovedali otázky, ktorých odpovede sme nenašli na ich webových stránkach. Do dnešného dňa sme dostali oficiálne, a promptné, vyjadrenie len od Slovenskej pošty. Milá Slovenská pošta, zaslúžiš si prvú makovú buchtu. Za tri makové buchty máš život navyše.

Na čo som prišla

Musela som teda zvoliť inú, priamejšiu cestu, a to rozhovorom s kuriérmi, ktorí boli ochotní mi poskytnúť chýbajúce informácie. Tak si teraz trochu zhrňme, ako to s doručovaním balíkov vlastne vyzerá:

• Vo väčšine prípadov platí, že spoločnosť vás informuje o dodaní balíka v deň jeho dodania, zriedka aj v deň vopred, obvykle prostredníctvom sms, či emailu. Že sa to občas nedeje a kuriér vám zvoní, až keď je pod vašimi oknami, taktne pomlčme. Predsa len, možno za to môže ľudský faktor.

• Kuriér vám doručí balík po prvé uzamykateľné dvere. Vo väčšine prípadov ide o vchodové dvere do paneláka. Či vám kuriér vynesie zásielku až k dverám bytu, je individuálne. Ak máte doma malé dieťa, chorú matku, práve preparujete kunu, alebo štiepite jadro uránu v kuchyni, môžete sa pokúsiť kuriéra požiadať o vynesenie. Rátajte však s tým, že vám nemusí vyhovieť, najmä ak bývate na vyššom ako piatom poschodí bez možnosti použiť výťah. Pamätajte: Kuriér nie je atlét!

• V prípade, že sa práve nenachádzate na uvedenej adrese, môže kuriér odovzdať zásielku vášmu susedovi. Ak je však vaším susedom geront, ktorý zo zásady otvára dvere nahý, odporúčam radšej dohodnúť sa s kuriérom na inom spôsobe prevzatia.

• V prípade, že sa práve nenachádzate na domácej adrese a žiadate si doručiť zásielku na pracovnú adresu, kuriér vám nemusí vyhovieť a vaša zásielka bude doručená až na ďalší deň. Každý kuriér má svoj rajón, takže ak bývate vo Výčapoch Opatovciach a pracujete v Nitre, zásielku vám doručí kuriér podľa prideleného rajónu. Pamätajte: Kuriér nie je poskok!

• V prípade, že sa práve nenachádzate na uvedenej adrese, lebo ste na dovolenke, služobnej ceste, v hoteli s milenkou alebo v zoo s potomkami, a nie je možné sa s vami akokoľvek spojiť, kuriér uloží zásielku buď na najbližšej pošte (Platí v prípade kuriérov Slovenskej pošty. Milá Slovenská pošta, máš druhú makovú buchtu!) alebo v depe príslušnej kuriérskej spoločnosti, nezriedka až na okraji mesta. Namieste by bolo informovať vás o tom správou alebo zanechaním lístka v schránke. To však, žiaľ, nebýva pravidlom. Nedokážem zhodnotiť, či ide v tomto prípade o ľudský faktor alebo plošnú internú ignoranciu.

• Kuriér vám musí umožniť skontrolovať, či obal zásielky nie je poškodený, ešte pred jej prebratím. Ak je obal poškodený, máte možnosť zásielku neprebrať a nahlásiť reklamáciu.

• Víkendové doručenie poskytuje bez poplatku momentálne jedine spoločnosť DHL. Milá DHL, v mene všetkých pracujúcich ti venujem prvú makovú buchtu.

Prieskum spokojnosti

Okrem toho som urobila malý prieskum spokojnosti s kuriérmi na vzorke 100 viac, či menej, spokojných zákazníkov. Vo väčšine prípadov sa účastníci vyjadrili, že kuriéri sú zdvorilí, ochotní a nápomocní. Ide teda, zrejme, len o tých pár indivíduí, ktoré svojím prístupom kazia kredit mnohým kuriérskym spoločnostiam, a ktoré by si prácu mali radšej hľadať v nejakom podstatne izolovanejšom sociálnom prostredí, alebo ostať doma, vyšívať dečky s náboženskými motívmi a nezahlcovať svojou rétorikou ulice mesta.

Milé kuriérske spoločnosti! Kým na Marse nevybudujú stanice a zásobníky tepla pre váš ľudský faktor, skúsme si vzájomný pobyt na tejto planéte neznepríjemňovať slovami ako: „Ja vám to tam nedonesiem“, alebo „Ja tu, panička, nemám len vás“, či „Ja som kuriér. Nie som platený za vynášanie.“ Pokiaľ ste personálne podvyživené, a obzvlášť teraz pred Vianocami, zamyslite sa nad posilnením kuriérskych kapacít.

Isteže, môžeme sa opätovne vrátiť k poštovým holubom, koňom, či oslom, no tam sme už predsa boli, a príliš to nefungovalo.

Prečítajte si tiež:

21 technológií, ktoré budú do roku 2030 rozšírené vo svete

Čínania vstúpili na novú vesmírnu stanicu

Comments

comments