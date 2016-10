Ohodnoť článok

Tajomstvo dlhovekosti trápi ľudí už od nepamäti a v súčasnosti je snaha o rozlúštenie tejto hádanky väčšia ako kedykoľvek predtým. Jednou z možných odpovedí môže byť súhrn našich charakterových vlastností, ktoré podľa vedcov výrazne ovplyvňujú dĺžku ľudského života. Aký je teda recept na dlhovekosť?

Na dlhovekosť vplýva viacero faktorov, ktoré sa nepodpisujú len na celkovom veku, ale dosť podstatnou mierou formujú kvalitu nášho života. Práve od nej môže závisieť schopnosť žiť čo najdlhšie, čo potvrdzujú desiatky štúdií z celého sveta. V mnohých z nich sa ako hlavný faktor kvalitného nažívania skloňujú charakterové vlastnosti a spôsob správania, ktoré vraj vytvárajú predpoklady na dlhý, resp. krátky život.

Niekoľkoročný výskum potvrdil súvis charakteru s dlhovekosťou

Výsledky poukazujúce na súvis charakterových vlastností s možnosťou žiť dlhšie vychádzajú z viacerých analýz amerických vedcov, ktorí monitorovali stovky párov a skúmali spojitosť správania s ich zdravím a dosiahnutým vekom. Jedna z týchto štúdií sa spracovávala dokonca 75 rokov, počas ktorých boli páry hodnotené na základe rôznych odborných testov, čo malo prispieť k väčšej objektivite výsledkov. Tie sú priam fascinujúce a otvárajú nám nový pohľad pri riešení otáznika spojeného so záhadou dlhovekosti.

Charakterové vlastnosti, ktoré údajne zaručujú dlhší život

Zistenia týchto štúdií boli celkom prekvapivé a pokiaľ by sme vsadili na vedcov, psychológov a sociológov z amerických univerzít, recept na dlhovekosť znie, mali by sme si vypestovať 5 vybraných vlastností, ktoré vplývajú na dlhovekosť najviac. Vzhľadom na ich účasť pri budovaní osobného, pracovného aj spoločenského života to dáva istý zmysel, takže poďme si magickú päťku trochu priblížiť.

1. Svedomitosť – Svedomitosť je vnímaná ako jedna z najlepších povahových kvalít už od roku 1940, keď psychológ E. Lowell Kelly vytvoril test na hodnotenie osobnosti podľa miery zodpovednosti. Aj vďaka tomu je pri hľadaní receptu na dlhovekosť považovaná za najdôležitejšiu.

2. Otvorenosť – V prípade mužov je stagnácia v komfortnej zóne a uzatváranie sa do seba dosť veľkým zdravotným rizikom. Iné to však nie je ani u žien, takže otvorenosť je celkovo vyžadovanou vlastnosťou, ktorá pomáha vitálnejšiemu životu.

3. Emočná stabilita – Emócie nás dokážu poriadne rozhodiť, a ak je ich intenzita príliš častá, potom sa podpisuje aj na celkovom zdravotnom stave. Podľa štúdií žijú ľudia s vyrovnanou emocionálnou sférou o pár rokov dlhšie, čo platí najmä u žien.

4. Priateľskosť – Dobré medziľudské vzťahy sú pre nás základným zdrojom životodarnej energie. Je dokázané, že príjemní a priateľskí ľudia sú naladení omnoho optimistickejšie a keďže ich srdce má pre koho biť, ich život je pomerne dlhší.

5. Schopnosť vyjadriť pocity – Magickú päťku top vlastností uzatvára schopnosť vyjadrovať svoje pocity na rovinu. Naučiť sa to nemusí byť ľahké, no ak sa to podarí, prinesie nám to do života mnoho pozitív pri budovaní vzťahov a snahe udržiavať sa v dobrej nálade.

Predstavené vedecké štúdie nám na recept na dlhovekosť odhaliil len sčasti, nakoľko žiadny výskum tohto typu sa nedá považovať za úplne dokonalý. Bez ohľadu na to je však myšlienka, že dĺžka života závisí od našich vlastností dobrou indíciou a prináša nádej, že svoj život môžeme v spojitosti so zmenou životosprávy usmerniť správnym smerom.

