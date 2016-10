Mesto na konci sveta 5 (100%) 2 votes

Ako vyzerá mesto na konci sveta? A kde sa koniec sveta nachádza? V dávnych dobách, keď zem bola ešte plochá, ľudia snívali o tomto tajomnom mieste a rozprávali o ňom rôzne príbehy.

Dnes však máme preskúmanú celú našu planétu a len ťažko nájdeme miesto, kde by nevkročila ľudská noha. A predsa sú mestá, ktoré môžeme nazvať Koncom sveta.

Jedným z adeptov na túto prezývku je určite aj ruský Norilsk. Toto priemyslné mesto so 170 000 obyvateľmi je najsevernejšie položeným mestom na svete a po Murmansku je druhým najväčším. A prečo by sme ho mali prezývať Koniec sveta? Nuž, verte, že by ste tam nechceli žiť.

Norlisk je odrezaný od sveta. Z mesta môžete odísť len dvoma spôsobmi, a to buď letecky, alebo loďou. Obe možnosti však majú jeden háčik. Kvôli zlému počasiu si tu na let môžete počkať niekdy aj viac než dva týždne. V prípade lodnej dopravy sa musíte pripraviť na 2000 km plavbu po rieke Jenisej. Jediné vlakové spojenie, ktoré tu nájdete, spája mesto len s blízkou prístavnou dedinkou. Ak sa teda chcete dostať do mesta alebo z neho chcete odísť, bude to skutočne dosť obtiažne.

Mesto vzniklo v roku 1935 a slúžilo ako pracovný tábor. Po páde režimu tu niektorí väzni zostali aj naďalej a teraz pracujú v okolitých baniach. Mesto produkuje 20 % celosvetových zásob niklu. Oblasť je však bohatá aj na ďalšie kovy, ako je napr. kobalt či meď. Celé územie tak patrí k najrozsiahlejšiej oblasi ložísk kovov na celom svete.

Život v meste je tvrdý. Zem je tu pernamentne zamrznutá a teploty sa pohybujú okolo -30 stupňov. V období medzi novembrom a januárom tu na sedem mesiacov nevychádza slnko. Na celom území nerastú žiadne rastliny, čo ešte viac podčiarkuje nehostinnosť mesta na konci sveta. Sneh tu vďaka splodinám z tovární hýri všetkými možnými farbami okrem bielej.

Život na konci sveta

Kruté poveternostné podmienky a obrovské továrne si vyžiadali svoju daň aj na zdraví obyvateľov. Priemerná dĺžka života tunajších ľudí je o desať rokov kratšia než vo zvyšku Ruska. V meste je rozšírená rakovina a srdcovo cievné ochorenia. Zdravé sú len 4% obyvateľstva.

Je zjavné, že tí, ktorí sem prišli žiť dobrovoľne, urobili tak kvôli dobrému zárobku. Po čase však odtial všetci odchádzajú. Odísť z mesta však nie je také jednoduché. Prečo? Lebo sa nachádza na konci sveta.

Zdroj: www.amusingplanet.com

