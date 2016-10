Mimozemská hviezda je pre vedcov stále väčšou záhadou

Ohodnoť článok

Záhadná mimozemská hviezda, o ktorej si astronauti myslia že by mohla byť vesmírnou megaštruktúrou naďalej mätie výskumy. Štúdia pre publikáciu „Astrophycisal Journal“ len túto záhadu ešte viac prehĺbila aj vďaka odhalenému netradičnému svetlu, ktoré túto štruktúru oblieha a je vyžarované hviezdou známou ako KIC 8462852.

Mimozemská hviezda vzbudila pozornosť

Josh Simon z Carnegieového inštitútu spolu s kolegom Benom Montetom z Caltech-u analyzovali dáta, ktoré zhromaždil Keplerov vesmírny teleskop počas štyroch rokov práce vo vesmíre. Hviedza je jedna z 160 000 hviezd, ktoré Keplerov teleskop objavil od roku 2009 a práve svetlo, ktoré sa tu nachádza vzbudilo pozornosť mnohých.

Vesmírny teleskop Kepler slúži na vyhľadávanie planét podobných zemi na Mliečnej dráhe tak, že meria jas hviezd a hľadá malé zmeny, ktoré by mohli znamenať obliehajúcu planétu. Vo väčšine prípadov, keď je objavená planéta, ktorá obieha hviezdu, teleskop meria rovnomernosť jej osvetlenia. Avšak, namerané podivné zatmenie KIC 8462852 naznačuje, že sa tu nachádza veľká masa hmoty. V posledných rokoch vedci rozmýšľajú a predpokladajú, že všetko od hmoty komét až po neznáme vesmírne štruktúry môže byť dôvodom pre nezvyklé svetelné krivky a zmeny. Zatiaľ však nič nebolo preukázané a pokusy identifikovať rádiové signály z hviezdy boli neúspešné.

Montet a Simon spolu skúmali vzory svetla prostredníctvom série kalibračných snímok z Keplerovho teleskopu, ktoré doteraz nikdy neboli použité na vedecké merania.

Stabilná zmena jasu

„Mysleli sme si, že by tie to údaje by mohli potvrdiť či vyvrátiť dlhodobé blednutie hviezdy a snáď objasniť, čo bolo príčinou mimoriadneho stmievania pozorovaného na KIC 8462852“ povedal Simon vo svojom vyhlásení. Prišlo sa na to, že v priebehu prvých troch rokov misie Keplerovho teleskopu hviezda stmavla o 1%.

Po porovnaní svetelného vzoru hviezdy s 500 podobnými nameranými teleskopom, výskumy preukázali, že blednutie KIC 8462852, ktoré bolo preukázané počas prvých troch rokov nebolo až tak neobyčajné. Žiadna z iných hviezd, ktoré teleskop pozoroval nebola takto stmavená ako KIC 8462852 za posledných šesť mesiacov.

„Stabilná zmena jasu je v skutku ohromujúca“ povedal Montet. „Naše vysoko presné merania za posledné štyri roky preukazujú, že hviezda slabne, čo je zaujímavé, keďže sme nič podobné v dátach teleskopu nezaznamenali.“

