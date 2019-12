Sviatočné piesne údajne neprospievajú vášmu duševnému zdraviu. Tu je dôvod

neustále prehrávanie sviatočných piesní môže mať dopad na vašu psychiku

spočiatku môže byť sviatočná muzika povznášajúca, ale po určitom čase môže spôsobiť nudu a dokonca aj strach

môže v človeku vyvolať ďalšie stresové faktory ako sú financie a rodinné záležitosti

Vianoce sú tu a nezáleží na tom, kam sa vyberiete, podľa výberu piesní sa zdá sa, že všade majú naladené rovnaké rádio.

A veru, nie ste ďaleko od pravdy. Podľa Spotify sa na vrchole rebríčkov najstrímovanejšej hudby počas posledných dvoch mesiacov v roku nachádzajú práve piesne „All I Want for Christmas is You“ a „It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas“.

Ich prehrávanie dookola však môže mať dopad na vašu psychiku. Najskôr totiž vo vás vyvolajú nostalgiu a sviatočne vás naladia no vedci tvrdia, že ak tú istú pesničku počujete už po miliónty krát, môže vo vás vyvolať nudu až stav úzkosti.

Je to preto, že mozog je presýtený a vyvoláva negatívnu reakciu. Ak sa už počas sviatkov obávate o peniaze, prácu alebo stretnutie s rodinou, nepretržitá záplava veselých melódií môže zosilniť váš stres namiesto toho, aby ho zmiernila.

Rovnako môže narušiť produktivitu zamestnancov a dráždiť spotrebiteľov. Viaceré prieskumy ukázali, že až 20% ľuďom vadí sviatočná hudba.

Ako teda dosiahnuť správnu rovnováhu? Hranie rovnakých vianočných piesní počas celej sezóny spôsobuje kognitívnu únavu. Precvičte si hudobnú pamäť obohateným svojho playlistu rôznym druhom skladieb a udržiavajte hlasitosť pod kontrolou.

Štúdie tiež ukazujú, že zimné vône ako borovica a škorica pomáhajú vykúzliť šťastné emócie, takže sa pri oslavách sústreďte aj na tieto zmysly.

Ak všetko ostatné zlyhá, želajte si pod stromček kvalitné štuple do uší (ako ochranu na budúci rok).

