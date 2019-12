Najväčším symbolom Vianoc je vianočný stromček. Aký si vybrať?

Sú dva tábory ľudí – jedni na živý vianočný stromček nedajú dopustiť pre jeho krásnu vôňu, druhí s rúbaním stromov nesúhlasia a rok čo rok zdobia umelý stromček. Aké sú hlavné výhody a nevýhody konkrétnych druhov vianočných stromčekov?

Očarujúca vôňa živého stromčeka

Mnohé gazdiné sa živého stromčeka boja, a právom. Keď nenatrafíte na ten správny druh, ľahko sa stane, že vám stromček opadá skôr, než prídu sviatky, alebo bude rýchlo vädnúť. Nikto si nepraje celé Vianoce tráviť s vysávačom v ruke a naháňať po byte ihličie, a ani rodinná fotka pri ovisnutom vianočnom stromčeku nebude hodná „lajkov“ na sociálnych sieťach.

Ďalším dôvodom, prečo mnohí odmietajú živý stromček, je myšlienka, že sa jeho vyrúbaním uškodilo prírode. Všetci však dobre vieme, že vianočné stromčeky sa pestujú práve za účelom vyrúbania, sú ich sadené tisíce, takže prírodu neoberáme o cennú zeleň ani seba o kyslík.

Medzi živými vianočnými stromčekmi sú najobľúbenejšie jedle, najmä normandské alebo kaukazské, ktoré u predajcov dostanete v rôznych výškach. Ľahko teda natrafíte aj na veľkosť súcu do menšieho bytu.

Pamätajte, že stromček má mať v stojane trocha vody a miestnosť nemá byť prekúrená, aby dlhšie vydržal. Keď sa skončia sviatky, živé stromčeky zbierajú po mestách a obciach mestské služby. Živý stromček si, samozrejme, môžete kúpiť aj v kvetináči, len dávajte pozor na teplotné šoky. Po Vianociach si ho zasadíte do záhradky a budete sa z neho tešiť celé roky.

Aj umelý stromček môže byť úžasný

Umelý vianočný stromček síce nevonia, no dnes už môže naozaj vyzerať ako živý. Na trhu sú rôzne 3D varianty stromčekov, jedle i smreky, ktoré sú na nerozoznanie od tých živých, dokonca sa popicháte i na ihličí.

A čo cena? Zainvestujete raz, a potom budete umelý stromček vyťahovať desiatky rokov, až kým sa nezničí. V cene jedného umelého stromčeka sa môžu ukrývať dva alebo aj štyri živé stromčeky (v závislosti od veľkosti), no aspoň sa rok čo rok nemusíte trápiť, či zoženiete stromček podľa vašich predstáv. Vôňu živého stromčeka ľahko nahradíte čečinou vo vázach alebo rôznymi osviežovačmi vzduchu.

To, či bude vianočný stromček vyzerať úžasne, koniec koncov závisí len od toho, ako ho ozdobíte. Možno spomedzi ozdoby ani nikto nezbadá, že máte umelý stromček. K výhodám umelých stromčekov tiež patrí to, že sa predávajú aj so stojanmi a že sa nikdy nemusíte trápiť s orezávaním kmienka alebo riešiť, či je vianočný stromček dostatočne súmerný.

Nájsť ten správny vianočný stromček

Pamätáte sa, ako ste trávili Vianoce, keď ste boli deťmi? Vo väčšine domácností nesmel chýbať živý vianočný stromček. Oteckovia sa narobili, kým ich kmene prispôsobili stojanu, a často bol potom stromček oveľa menší, než ako ho kúpili, no aj vyložený na drobnom stolčeku sa dokázal v priestore majestátne týčiť. Vôňu živého vianočného stromčeka, najčastejšie jedle, sme mohli cítiť, len čo sme do domu vkročili.

Niektoré domácnosti si dodnes potrpia na živý stromček, rozhodujú sa preň najmä rodiny s malými deťmi, pretože im chcú ukázať pravú vôňu Vianoc. Ľudia, ktorí žijú sami alebo si rok čo rok nevedia odložiť peniaze na živý stromček, sa utiekajú k tomu umelému. Vianoce si však užijú aj napriek tomu, pretože zmysel sviatkov sa neukrýva v type vianočného stromčeka, ale v našich srdciach.