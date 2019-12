6 návykov, ktoré vám pomôžu ušetriť 2 hodiny denne

Je jasné, že sa vám ani nechce začať ak vám splniť všetky úlohy zo zoznamu zaberie niekoľko dní a vy máte len pár hodín. So správnym časovým manažmentom a optimalizáciou však vaše ciele môžete dosiahnuť oveľa ľahšie. Osvojte si tieto návyky.

1. Pasívne čítanie

Ak hľadáte nové profesionálne zručnosti či sa dokonca chcete stať lepším vodcom svojho tímu, mali by ste do svojho života pridať pasívne čítanie. Je to ľahký spôsob, ako čo najlepšie využiť svoj čas a je jednoduché ho začleniť do svojho dňa.

Či už venčíte psa, cestujete, alebo vykonávate akúkoľvek bezduchú činnosť akou je umývanie riadu, pustite si pri tom audio knihu. Nedávny výskum totiž ukazuje, že počúvanie zvukových kníh je veľmi podobné tradičnému čítaniu, pokiaľ ide o absorpciu a uchovávanie informácií.

2. Plánujte si týždeň dopredu

Ak nechcete strácať čas, skúste vyhodnotiť predchádzajúci pracovný týždeň a počas víkendu si naplánovať ďalší. Nezaberie to veľa času a pomôže vám získať cenné informácie o tom, čo môžete vyladiť, aby ste optimalizovali svoju pracovnú (a nepracovnú) dobu.

Pripomeňte si posledných pár dní. Existovali stretnutia, ktoré boli úplne zbytočné alebo neproduktívne? Ako môžete vylepšiť alebo sa vyhnúť podobným situáciám, aby ste odstránili neefektívnosť zo svojho dňa? Vyhraďte si v nedeľu 5 až 10 minút a odpovedzte si na tieto otázky.

Test, chyba, vyhodnotenie a následná „oprava“ sú vaši pomocníci. S trochou trpezlivosti optimalizujete svoje pracovné postupy a procesy lepšie, čo môže v konečnom dôsledku viesť k týždennej úspore hodín, v závislosti od toho, kde leží vaša neefektívnosť.

3. Namiesto navštevovania kurzov ich sledujte online

Možno by ste sa chceli naučiť nové zručnosti, ktoré vám poskytnú profesionálnu výhodu, ktorú nemôžete získať len z kníh, ale nemáte čas navštevovať kurzy.

Namiesto toho sa skúste každý týždeň naučiť niečo nové sledovaním videí online.

Namiesto sledovania Netflixu si vyberte si videá podľa konkrétnej kategórie, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.

4. Náplánujte si svoj pracovný outfit

Mnoho úspešných ľudí v histórii si pripravovalo oblečenie na každý deň dokonca na celý týždeň dopredu.

Je to ľahká príprava, ktorá bude trvať iba niekoľko minút každý týždeň, ale môže vám ušetriť drahocennú energiu a čas každé ráno.

5. Neodkladajte odpovede na e-maily

Odpovedajte na jednoduché e-maily ihneď po prečítaní. Nemá zmysel otvárať e-maily bez toho, aby ste na ne odpovedali, ak viete, čo musíte povedať a nebude to trvať dlhšie ako minútu. Ušetrite svoju duševnú energiu.

Rovnako si kontrolujte e-maily iba vo vopred určených časoch. Vypnite upozornenia, aby ste sa mohli sústrediť na danú úlohu a nechajte svoj e-maily na naplánovanú hodinu. Nezaťažujete mozog neustálym odbiehaním z úlohy na úlohu.

6. Uprednostnite svoj zoznám úloh

Zoznam úloh vždy usporiadajte podľa priority a podľa poradia, v ktorom chcete veci dokončiť. Vyzerá to ako maličkosť, ale ušetrí vám to cenné minúty, ktoré sa môžu narátať. Noste so sebou poznámkový blok a pridávajte doň úlohy, ktoré sa vyskytnú počas dňa a nechcete na ne zabudnúť. Nestrácate tak čas premýšľaním ,,čo ďalej“ kedykoľvek sa presuniete z jednej úlohy na druhú.

