8 tipov ako efektívne zvládnuť stres zo sviatkov

Ako si užiť sviatočné obdobie keď ste vyčerpaní a v strese? Terapeuti zdieľajú jednoduché tipy, ktoré vám pomôžu vyrovnať sa so sviatočným zhonom.

Medzi návštevou sviatočných večierkov, nákupom darčekov, cestovaním a riešením rodinného nátlaku sa môže stať že„ toto najúžasnejšie obdobie roka“ sa pre mnohých zmení na hotovú nočnú moru.

Väčšina ľudí v prieskumoch označila obdobie Vianoc ako trochu, až veľmi stresujúce.

Opýtali sme sa terapeutov a tí nám poskytli niekoľko tipov ako si túto sezónu spríjemniť.

1. Stanovte si priority

Ak ste pod stresom počas sviatkov, večierky, slávnostné aktivity a iné tradície, na ktoré ste sa inokedy tešili, vás môžu naopak zaťažovať. Nájdite si chvíľku, aby ste vyhodnotili, ktoré činnosti na zozname úloh robíte iba z povinnosti a ktoré preto, že skutočne chcete.

Je oveľa ľahšie nájsť motiváciu robiť veci, ktoré chcete robiť ako veci, ktoré by ste „mali“.

2. Pri zložitých úlohách zo zoznamu požiadajte o pomoc

Niektoré bežné dovolenkové úlohy môžu byť tzv. spúšťače vášho stresu. Napríklad zdobenie vianočného stromčeka, nakupovanie darčekov, pečenie či behanie po preplnených nákupných centrách…

V takýchto situáciách, najmä ak vám spôsobujú úzkosť je ideálne požiadať blízkeho partnera, priateľa alebo člena rodiny aby sa k vám pripojili. Ich prítomnosť vám pomôže cítiť sa pohodlnejšie a lepšie.

3. Dajte si pauzu od sociálnych médií

Ak ste pod stresom alebo v zhone, bezduché skrolovanie na Instagrame vám síce môže poskytnúť vítané rozptýlenie od toho, čo zažívate. Avšak často práve sociálne média spôsobia, že sa nakoniec cítite ešte horšie, najmä akonáhle sa začnete porovnávať s ostatnými.

Prezeranie si dokonalých vianočných fotografii vašich priateľov vás môže skutočne zasiahnuť ak sa práve necítite vo svojej koži. Vypnite si telefón, alebo si dočasne vymažte aplikáciu.

4. Pustite si relaxačnú hudbu

Pesničky typu ,,All I Want for Christmas Is You“ od Mariah Carey vám zrejme neurobia najlepšie. Namiesto toho si zostavte playlist zo skladieb, ktoré vám vždy pomôžu dostať sa do pohody, alebo počúvajte zvuky prírody.

5. Nezabudnite sa zhlboka nadýchnuť

Keď cítite úzkosť či paniku dávajte si pozor na svoje dýchanie. Skôr než pomalé a hlboké je vaše dýchanie pravdepodobne rýchle a plytké, čo len udržiava cyklus stresu v tele.

Znie to príliš jednoducho, ale sústrediť sa na svoje dýchanie je jedným z najjednoduchších a najúčinnejších spôsobov ako sa vyrovnať so stresom.

Ak máte problémy s reguláciou dychu, môže vám pomôcť vizuálna pomôcka, alebo vyskúšajte rôzne techniky štvorcového dýchania.

6. Choďte na prechádzku

Dostať sa von, dokonca aj krátko, na zdravú dávku čerstvého vzduchu, dokáže urobiť zázraky. Prejdite sa sami alebo pozvite kamaráta, ktorý vám bude robiť spoločnosť.

7. Vyskúšajte relaxačnú metódu – uzemňovanie

Keď prepadnete úzkosti, uzemňovanie vám pomôže opäť sa dostať do stavu prítomnosti.

Napríklad, počas cesty do práce , počítajte koľko rôznych druhov ozdôb alebo svetiel vidíte. Zhlboka sa nadýchnite a precíťte čaro vianočnej sviečky 🙂

8. Nájdite si čas na seba

Pre väčšinu ľudí znamenajú Vianoce trávenie času s priateľmi a rodinou. Aj keď to môže byť skvelá príležitosť stretnúť sa s blízkymi, ktorých ste možno celý rok nevideli, je dôležité aby ste si našli čas na seba a dobili baterky.

Meditujte, choďte si zacvičiť, alebo jednoducho povedzte nie na určité pozvania a ušetrite si energiu. Vianoce sú predsa sviatky pokoja, tak si ho doprajte!

