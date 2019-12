Čo kúpiť otcovi na Vianoce?

Veľa ľudí práve uvažuje nad tým, čo by mali zaobstarať pod stromček pre svojich rodičov. Niekedy to môže byť komplikované kvôli tomu, že rodičia a obzvlášť otcovia nechcú s výberom pomôcť a odpovedia “my nič nepotrebujeme” alebo “nerob si starosti”. Preto sme pre vás pripravili niekoľko tipov, čo určite poteší každého otca.

Záleží od veku

Pri výbere darčekov pre svojho rodiča určite myslite v prvom rade na vek. Čím je človek starší, tým viac si potrpí na jednoduché a praktické veci. Nie nadarmo sa hovorí o tom, že najlepší darček pre starého otca sú teplé papuče…

Určite sa ale nemusíte vzdávať a darček pre rodičov odbaviť hneď v prvej obuvi. Či je váš otec starší pán alebo muž v produktívnom veku, určite ho poteší, keď podporíte jeho hobby. Práve záľuby sa vekom menia a odzrkadľujú najlepšie to, čo ho robí šťastným. Ak chodí cvičiť, skúste mu kúpiť viacvstupovú kartu do fitness centra. Ak ho robí šťastným varenie, zaobstarajte mu kurz varenia. Skrátka mu dajte možnosť zdokonaliť sa v tom čo ho robí šťastným. Darujte mu zážitkový darček tým mu ukážete, že vám nie je ľahostajný a že dávajte pozor, keď hovorí o svojich záľubách.

Regenerácia je dôležitá

Dobrý odpočinok je skvelou formou darčeku či odmeny doslova v každom veku. Pokiaľ je váš otec ešte stále v produktívnom veku, určite sa poteší kvalitnej thajskej masáži. Tá mu pomôže uvoľniť telo, zregenerovať myseľ a načerpať energiu do práce. Vhodný výber masáží, alebo kúpeľnej liečby dokáže veľmi pozitívne zapôsobiť aj na organizmus staršieho človeka, takže profesionálna masáž alebo kúpele môžu byť vhodným výberom darčekov aj pre otca, či rodičovský pár na dôchodku.

Nezabudnuteľné zážitky

Ak je váš otec v dobrej kondícii, doprajte mu nejaký nezabudnuteľný zážitok. Za tie roky ste sa určite dozvedeli o množstve jeho túžob a nesplnených snov. Niekto si chce napríklad skočiť bungee aj po päťdesiatke, iného zas láka bojová technika či lety stíhačkou. Každý je iný ale ak mu splníte jeho dávny sen, prípadne mu pomôžete zdolať nejaký míľnik, ktorý si v živote vysníval, určite vám bude veľmi vďačný.

Ak váš otec nepatrí medzi nadšencov adrenalínu, určite mu viete vyčarovať úsmev adrenalínovým darčekom, alebo kurzami.

Venujte im čas

Pre rodiča je najväčšou odmenou príjemne strávený čas so svojimi deťmi. Pokiaľ si naozaj nie ste istý čo by vášmu otcovi urobilo radosť, kúpte mu niekoľko praktických drobností a ako hlavný darček zoberte svojich rodičov napríklad na luxusnú večeru. Pokiaľ bývate ďaleko od seba a počas roka spolu netrávite veľa času, potešíte ich o to viac. Prípadne ich môžete rovno zobrať na predĺžený víkend.

Praktické darčeky

Praktické darčeky sú čosi ako vianočný evergreen. Klasické ponožky či spodné prádlo prakticky nikdy neomrzia a viac menej sa s nimi aj počíta. Veď obzvlášť muži si počas roka až tak často oblečenie nedokupujú. Pokiaľ by ste chceli byť za hviezdu aj v darovaní takýchto bežných vecí, určite skúste vyhľadať originálne farebné kúsky, prípadne celé sety s motívom.

Obľúbeným vianočným darčekom sú aj knihy, čoho dôkazom sú vo vianočnom období preplnené kníhkupectvá. Tu určite bodujú detektívky a iná oddychová literatúra, avšak knihu pre otca môžete vybrať aj tak, aby z nej čerpal inšpiráciu počas každého dňa. Vyberte mu takú ktorá mu uľahčí prácu, alebo mu poskytne praktické návody, ako si uľahčiť život.

Rodičovské srdcovky

Veľa ľudí sa venuje napríklad zberateľstvu. Hlavne pri mužoch je zberateľstvo, reštaurovanie vecí alebo iné činnosti doslova srdcovou záležitosťou. Aj toto môžete pri výbere darčekov využiť vo svoj prospech. Doplňte svojmu otcovi napríklad zbierku platní, známok alebo mincí nejakým vzácnym kúskom. Rovnako ho môže potešiť napríklad nová stavebnica modelu lietadla či auta, alebo nástroje na prácu pri jeho pasii v garáži.

Ponuka je široká a je len na vás čo vyberiete. Určite však vyberajte podľa toho čo má rád, čo mu pomôže a na čo bude dlho spomínať.