Zázraky sa dejú, keď sa ľudia spoja pre DOBRO

Keď sa Jakubko narodil, radosť vystriedali obavy. Na svet prišiel bez holenných kostí. Ortieľ lekárov nebol pre rodičov akceptovateľný. Predstavu, že mu nožičky amputujú, si nedokázali a nechceli predstaviť. Mamy sú silné bojovníčky. Tú Jakubkovu hnala dopredu túžba môcť raz obuť svojmu dieťatku topánočky. Aj keby mala obletieť zeleguľu!

A ono sa to aj stalo. Na druhej časti sveta našla skúseného lekára, ktorý dokázal Jakubka operovať a postaviť ho na nôžky. Už bolo treba prekonať len jeden problém: finančný. Zmobilizovalo sa celé Slovensko do zbierky, ktorá prebehla na 1. darcovskom portáli dakujeme.sk . Vďaka dobrým ľuďom sa podarilo vyzbierať celú sumu potrebnú na sériu operácií v USA. Po takmer roku je Jakubko doma a pár dní pred svojimi 3. narodeninami daroval on svojim najbližším ten najkrajší darček. Mamina mu na malé nôžky denne obúva jeho prvé topánočky. Zázrak sa stal!

Lianka je Jakubko v „dievčenskom prevedení“. Podobný životný zápas. Operovať ju môžu v Poľsku. Doteraz sa vyzbieralo vyše 90 tisíc € a Lianka bude môcť privítať na svet svojho bračeka alebo sestričku na svojich nôžkach.

Na portáli dakujeme.sk býva otvorená zbierka na pomoc viacerým chorým alebo postihnutým deťom s rôznymi typmi postihnutia. Väčšinou o takúto pomoc žiadajú statočné mamy s túžbou vidieť raz svoje dieťa stáť na svojich nohách. V každom zmysle slova. Vďaka špeciálnym cvičeniam a rehabilitáciach sa to častokrát aj darí. Žiaľ, väčšinu z nich zdravotné poisťovne neuhrádzajú, a tak rodiny nedokážu sami financovať napredovanie svojho dieťaťa. Takéto deti sú silné vo vnútri, sú zvyknuté na to, že každý malý pokrok je tvrdo vydretý. Tak ako Danka s DMO, ktorá na vozíčku „vychodila“ aj vysokú školu.

Darcovský portál dakujeme.sk je už 12 rokov sprostredkovateľom pomoci od tých, ktorí sú ochotní pomoc poskytnúť, k tým, ktorí pomoc potrebujú od iných. Ročne realizuje zbierku pre cca. 400 detí a rodín v ťažšej životnej situácii. Realizuje aj vlastné projekty pomoci tak, aby pomoc bola adresná, správne cielená a v dostatočnom množstve.

V spolupráci s OZ Kvapka v mori posiela rodinám v núdzi použité oblečenie, realizuje charitatívne online aukcie a vlastné programy: „Pošli dobro mamám“ a pred Vianocami vianočný program pomoci.

Na portáli sú počas Vianoc rôznorodé príbehy rodín. Všetky vzišli z klávesnice niekoho z ich okolia, komu ich osud nie je ľahostajný a kto chce k pomoci pridať aj ostatných. I úplne cudzích ľudí tým, že im cez portál dakujeme.sk ich príbeh opíše. Vďaka štedrým darcom portál dakujeme.sk dary pre tieto rodiny znásobí do sumy 250 € na príbeh. Príbehy píšu všímaví ľudia z rodiny, ale aj pani učiteľky pre „svoje“ deti zo sociálne slabého prostredia. Alebo pani učiteľka pre konkrétneho žiaka/žiačku, ktorej rodina to momentálne nemá ľahké. Alebo sociálny pracovník, ktorý rodinu dlhodobo pozná, ale možnosti pomoci má limitované. Nájdu sa však aj úplne cudzí ľudia, ktorí sa nechcú prizerať a chcú v niečom rodinu odbremeniť. Zuzka si príbeh pani Moniky vypočula náhodou na chodbe pred ambulanciou, kde čakala na vyšetrenie so svojou dcérou. 4 deti, z toho jedno pripútané na invalidný vozík s nepredvídateľnou diagnózou. Ocko zomrel pred pol rokom, Monike neuznali opatrovateľský príspevok, možnosti prispieť financiami do rodinného rozpočtu limitované, podmienky na bývanie nedostatočné… Zuzka si Moniku vpustila do života a snaží sa jej hľadať možnosti pomoci.

Pani Vierka napísala o svojej známej, ktorá tiež zostala na svoje deti sama. Dcére zistili onkologické ochorenie a ona sa ocitla v situácii, keď bez pomoci iných nedokáže svojej rodine zabezpečiť všetko potrebné. Maminka Inga tiež vychováva svoje dievčatá sama a zima je pre ňu z finančného hľadiska nákladné obdobie. Pomoc tak vždy začína u toho, kto nie je ľahostajný k osudom iných a využijúc možnosti online prostredia, pripojí k pomoci iných.

Ľudia môžu prostredníctvom platobnej brány poslať cez darcovský portál peniaze adresne -príbehu, ktorý ich chytil za srdce. Môžu sa zapojiť do charitatívnej aukcie alebo si môžu zakúpiť darčekovú poukážku. Tú môžu darovať ďalej a DOBRO znásobiť. Tým, že obdarujú dobrým pocitom. Ten, kto poukážku dostane, si sám vyberie, komu chce pomôcť a namiesto platby zadá originálny kód. Všetky informácie sú uvedené na stránke dakujeme.sk.

Citlivé srdce pre núdznych majú tí najmenší. Darcovský portál dakujeme.sk spolu s OZ Kvapka v mori zorganizoval už 2. ročník Martinskej zbierky pomoci- potravinové balíky pre rodiny na portáli dakujeme.sk.

Deti zo základnej školy vo Svätom Jure, Limbachu a Alžbetinom dvore jeden novembrový týždeň nosili do školy trvanlivé potraviny, drogériu a iné veci pre konkrétne rodiny. Dobrovoľníci ich následne balili a posielali po celom Slovensku. Nezriedka pripojili aj obrázok či list pre dieťatko, na ktoré počas zbierky mysleli. Keď išli s maminkou alebo ockom nakupovať, obľúbený keksík kúpili aj pre chlapčeka z príbehu. Bolo krásne sledovať, že pre deti je nezištne dávať úplne prirodzené.

Dávanie je to, čo robí Vianoce. Zastaviť sa a byť tu pre ľudí okolo nás.