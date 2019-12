Ako praktizovať vďačnosť, podľa 3 budhistických mníchov

,,Buď vďačný za to, čo máš.“ Hlboko vo vnútri viete, že je to pravda. Mali by ste byť šťastný, že máte strechu nad hlavou, čistú vodu na pitie a miesto na spanie. Potom však uviaznete v premávke a kolega, ktorý si to nezaslúži, dostane povýšenie a váš prenajímateľ opäť zvýši nájomné a začne byť ťažké cítiť sa vďačný za čokoľvek. Preto sme sa obrátili na budhistických mníchov, ktorí praktizujú vďačnosť a milujúcu láskavosť napriek tomu, že majú málo materiálnych vecí.

1. Verte, že všetko, čo potrebujete máte v sebe

Ak ste ten typ, ktorý má pocit, že stále mohol urobiť viac, môže to byť zložité. Veď predsa vždy môžete v posilke odcvičiť viac ako ste už urobili, rovnako nekončí práca okolo domu a aj keď v zamestnaní ostanete aj o hodinu dlhšie, nikdy to nie je pre vás dosť. Ale tieto veci nedefinujú vašu vlastnú hodnotu a nemôžu sa ani priblížiť tomu, čo budhistický mních Pema Chödrön nazýva naše „základné bohatstvo“. Naše základné bohatstvo existuje v každom z nás a poskytuje neobmedzenú radosť a hojnosť, ak sa vám ho podarí v sebe prebudiť.

„Už máme všetko, čo potrebujeme. Nie je potrebné sa zlepšovať, “píše Chödrön vo svojej knihe Start Where You Are: A Guide to Compassionate Living. „Všetky tieto bremená, ktoré si kladieme na seba, obavy, že sme zlí a dúfame, že sme dobrí, vlastnosti, ktorých sa tak strašne pridŕžame, zlosť, žiarlivosť a závislosti všetkých druhov . Tak sa nikdy nedotkneme nášho základného bohatstva. Sú ako oblaky, ktoré dočasne blokujú slnko. No nezáleží na situácii, vždy je tu prítomná naša láskavosť a žiara. To je to, kým skutočne sme. Sme jedným žmurknutím oka od úplného prebudenia. “

Ako môžete prebudiť toto chápanie vlastného základného bohatstva? Praktizujte meditačné cvičenie. Keď si každý deň v tichu sadnete (nemusí to trvať dlho – asi 15 minút), začnete sa približovať k vášmu základnému bohatstvu. S dostatočnou praxou si čoskoro uvedomíte, že máte všetko, čo potrebujete, aby ste boli šťastní, priamo vo vašom vnútri.

2. Zmeňte spôsob akým žijete

Budík zvoní a trikrát ho vypnete. Potom meškáte, takže sa ponáhľate a nemáte čas na rannú rutinu. V čase, keď sa pustíte do práce, ste pozadu a zvyšok dňa strávite zúfalo pokusmi pracovať rýchlejšie, aby ste všetko dohnali. V čase, keď sa vrátite domov, ste tak vyčerpaní, že si ani nepamätáte, čo ste jedli na raňajky – počkajte, jedli ste vôbec? Byť vďačný je posledná vec, ktorú máte na mysli.

Znie to povedome? Stáva sa to nám všetkým, dobre, s výnimkou vietnamského budhistického mnícha Thich Nhat Hanha, ktorý si stanovil za úlohu učiť nás, ako spomaliť a byť súcitnejší, nielen voči iným ľuďom, ale aj voči nám samým. A podľa Hanha je tento súcit spôsob akým kráčate.

,,Keď kráčame ako by sme sa ponáhľali, zanechávame na zemi stopy úzkosti a smútku“,prehlásil Hanah. ,,Musíme kráčať tak, aby sme na zemi zanechali iba pokoj a vyrovnanosť. Kráčajte, akoby ste bozkávali zem nohami.“ Vaše nohy sú váš základ, takže ak zmeníte spôsob, ako kráčate a naďalej to budete robiť opatrne a zmysluplne (aj v tých dňoch, keď ste nenormálne zaneprázdnení), môžete zmeniť spôsob, akým sa nosíte, čo má vplyv na spôsob interakcie so všetkými ľuďmi počas celého dňa. Skúste to.

3. Majte radosť z toho, kde sa v tejto chvíli nachádzate

Vždy ste chceli byť umelcom, ale za posledných päť rokov ste boli každý deň uviaznutí v práci, ktorá vás nenapĺňa a snažili ste sa skončiť včas aby ste sa cez víkend mohli venovať maľovaniu. Vo vašich najhorších dňoch sa cítite tak bezvýznamne pretože nie ste umelcom na plný úväzok, o ktorom ste vždy snívali. Ale budhistický mních Ajahn Brahm verí, že toto presvedčenie neprináša veľký úžitok, najmä keď si myslíte, že budete šťastnejší, keď konečne dosiahnete svoj cieľ.

,,Myslieť si, že budete šťastní tým, že sa stanete niečím iným, je klam,“ hovorí Brahm vo svojej knihe Who Ordered This Truckload of Dung? Inspiring Stories for Welcoming Life’s Difficulties. „Stať sa niečím iným len vymení jednu formu utrpenia za inú formu utrpenia. Ale keď ste spokojní s tým, kým ste teraz, mladší alebo starší, ženatý alebo slobodný, bohatý alebo chudobný, potom ste oslobodení od utrpenia. “

To znamená, že ak sa chcete stať umelcom na plný úväzok, choďte do toho. Nezabudnite však, že odchod z práce vás neurobí zaručene šťastnejším ako teraz.

