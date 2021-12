Pomôžu vám okuliare blokujúce modré svetlo, alebo ide o ďalší marketingový ťah

Modré svetlo je špecifický druh svetla s krátkou vlnovou dĺžkou. Tento typ svetla vyžaruje obrazovka vášho počítača, mobilného zariadenia, televízora s plochou obrazovkou a mnohých ďalších zariadení, ktoré majú obrazovky.

Vystavenie modrému svetlu sa u priemerného človeka v posledných rokoch exponenciálne zvýšilo, keďže smartfóny a notebooky sú v každodennom živote čoraz rozšírenejšie. Podľa výskumu z roku 2018 lekári pozorujú, že vystavenie sa modrému svetlu môže skutočne poškodiť naše oči.

Na zníženie tohto rizika boli vyvinuté rôzne druhy šošoviek či okuliare, ktoré by mali obmedziť vplyv modrého svetla a tým nás chrániť.

Zistenia medzitým naznačujú, že typy šošoviek spolu s určitým životným štýlom môžu pomôcť pri liečbe symptómov súvisiacich s modrým svetlom, ako je suché oko a únava očí.

Modré svetlo je typ viditeľného svetla vo svetelnom spektre. Má relatívne krátku vlnovú dĺžku 415 až 455 nanometrov. Z tohto dôvodu obsahujú lúče modrého svetla viac energie ako mnohé iné typy svetla.

Modré svetlo nevytvárajú iba umelé zdroje. Modré svetlo vidíme prirodzene vždy, keď sa pozrieme na modrú oblohu.

Po tisíce rokov boli ľudia vystavení modrému svetlu iba počas hodín, keď svietilo slnko. Takže naše mozgy sú trénované na to, aby interpretovali modré svetlo ako signál, aby sme boli bdelí, energickí a udržiavali naše telo v strehu.

To je dôvod, prečo vystavenie modrému svetlu zo zariadenia môže zmiasť vaše telo. Váš cyklus bdenia a spánku môže byť narušený vysokou úrovňou vystavenia modrému svetlu – napríklad z umelého zdroja (ako je váš smartfón) v inak tmavom prostredí.

A ak ste počas dňa vystavení príliš veľkému množstvu modrého svetla, vaše oči môžu byť unavené.

Okuliare proti modrému svetlu sú typy okuliarov určené na filtrovanie modrého svetla, keď svetelné vlny prechádzajú do vašich očí. Myšlienka je, že by vám to umožnilo používať zdroje modrého svetla, ako sú smartfóny a notebooky, s minimálnymi vedľajšími účinkami.

Vo všeobecnosti sú však dôkazy pre okuliare s modrým svetlom ako preventívne opatrenie na zníženie vystavenia modrému svetlu zmiešané.

Revízia troch klinických štúdií z roku 2017 zistila „nedostatočné“ dôkazy na podporu používania okuliarov blokujúcich modré svetlo na zachovanie zdravia očí a prevenciu suchého oka.

A ďalšia štúdia z roku 2017 zistila, že iba jedna tretina účastníkov štúdie uviedla, že majú prospech z používania okuliarov s vrstvou blokujúcou modré svetlo na šošovke. Títo účastníci tvrdili, že okuliare znížili oslnenie a zlepšili videnie v čase, keď sa pozerali na svoje obrazovky.

Za zmienku tiež stojí, že túto druhú štúdiu financoval predajca šošoviek s blokovaním modrého svetla Swiss Lens Laboratory Ltd. To môže naznačovať určitú skreslenosť výsledkov štúdie v dôsledku súkromného financovania s vlastným záujmom o výsledky, ktoré môžu viesť k zisku spoločnosti.

Ako znižiť vystavenie sa modrému svetlu

Nemusíte si kupovať okuliare s modrým svetlom, aby ste znížili vystavenie modrému svetlu. Stačí si osvojiť niektoré zdravé návyky:

Môžete to urobiť prechádzkami vonku počas dňa.

vonku počas dňa. Zvážte použitie červeného svetla na rozdiel od LED žiarovky ako nočného svetla vo vašej spálni.

na rozdiel od LED žiarovky ako nočného svetla vo vašej spálni. Pokúste sa vyhnúť obrazovkám 2 až 3 hodiny pred spánkom.

pred spánkom. Pozrite si predinštalované funkcie telefónu . Niektoré telefóny majú možnosti režimov, ktoré menia vyžarovanie svetla na teplejší tón.

. Niektoré telefóny majú možnosti režimov, ktoré menia vyžarovanie svetla na teplejší tón. Preskúmajte chrániče obrazovky blokujúce modré svetlo. Môžete si ich zaobstarať pre svoj telefón a notebook.

