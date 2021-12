Tipy na dôkladné čistenie auta

Zdroj obrázka: Cautivante.co / Shutterstock.com

U niektorých ľudí sa auto nestalo len bežným dopravným prostriedkom, ale kvôli pravidelnému užívaniu aj akousi prenosnou kanceláriou. Je jasné, že ak šoférujete často, interiér vášho auta sa časom zašpiní. Dnes vám prinesieme tipy, ako s touto špinou zatočiť.

To, ako vaše auto vyzerá, môže o vás častokrát povedať viac, ako by ste si mysleli. Dnes sa už bežne stáva, že automobil je aj vizitkou samotného človeka, a preto by ste mali dbať na to, aby bolo v čo najlepšom stave. Okrem toho sa zrejme ani vy nechcete prevážať v aute, v ktorom sa nebudete cítiť pohodlne a bude to v ňom zapáchať.

Aké máte možnosti?

Pri čistení exteriéru či interiéru vozidla máte dve možnosti. Buď svojho “tátoša” zveríte do rúk profesionálom, ktorí sa o jeho vyčistenie dôkladne postarajú, alebo sa rozhodnete šetriť a vyčistíte si svoje auto sami. Ak ste naklonení k druhej spomínanej možnosti, nižšie vám prinášame tipy, ktoré by sa vám pri čistení auta mohli hodiť.

Začnite od podlahy

Pri čistení interiéru auta vám odporúčame začať od dolnej časti vozidla.

Na tomto mieste sa nachádzajú najčastejšie gumové autorohože, ktoré sa čiastočne zašpinia vždy, keď si do auta sadáte. Čistenie gumových autorohoží je však pomerne jednoduché a stačí vám na to len saponát a voda.Tieto autorohože dokážete pohodlne umyť aj na dnes populárnych ručných autoumyvárkach.

Iný postup čistenia treba praktizovať pri velúrových autokobercoch. Pri nich je potrebné zvoliť rozdielnu taktiku a poriadne ich povysávať, prípadne dať vytepovať. Takéto koberčeky následne nechajte uschnúť a vložte ich späť do auta.

Nezabúdajte však aj na rôzne autodoplnky. Okrem kobercov sa zamerajte aj na čistenie vaničky do kufra.

Čo sa týka interiéru vozidla, je potrebné vyčistiť aj ďalšie miesta. Pokračujte tak v ruke s vysávačom, a to smeromod sedačiek cez palubnú dosku až ku prahom na dverách. Zamerajte sa na všetky škáry a ťažko prístupné miesta, v nich nájdete najviac nečistôt.

Použite špeciálne prípravky

V dnešných automobiloch sa predovšetkým na palubnej doske nachádza veľké množstvo rôznych plastových častí, na ktoré pri čistení netreba zabúdať. K čisteniu vám najlepšie poslúži špeciálny prípravok na ochranu plastov. Pri čistení využijete taktiež utierky z mikrovlákna. Treba si ich však rozdeliť podľa jednotlivých procesov.

V neposlednom rade vyberajte len kvalitné prípravky. Vyhnete sa tak produktom, ktoré môžu obsahovať agresívnejšie zložky.

Okná až na koniec

Poslednou vecou pri čistení interiéru, na ktorú však netreba zabudnúť, sú okná. Pri ich čistení vám odporúčame použiť spreje, s ktorými sa zbavíte aj tých najsilnejších nečistôt. Pokiaľ použijete aj špeciálne prípravky proti zahmlievaniu, túto výhodu počas jazdy rozhodne oceníte.

Slová na záver

Veríme, že vám naše tipy pomohli a aj vďaka nim sa začnete o svoje auto starať ešte lepšie, ako ste to robili doteraz.