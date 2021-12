5 spôsobov ako si do života vniesť viac všímavosti. Ako jednoducho praktizovať koncept mindfulness

Autor fotky: RF._.studio na Pexels

Mindfulness, alebo, všímavosť, je vedomé vnímanie svojich myšlienok, emócií, telesných pocitov a sveta okolo nás v prítomnom okamžiku. Technika mindfulness zahŕňa prijatie vlastných pocitov a myšlienok bez posudzovania, ktoré z nich sú dobré a ktoré zlé.

Každý deň prináša množstvo príležitostí na praktizovanie mindfulness techník – od umývania riadu až po čakanie v premávke. Tu je 6 spôsobov, ako si udržať všímavosť počas dňa.

Ráno, po zobudení

Keď sa ráno zobudíte, môžete stráviť pár minút kontrolou seba. Ako sa cítite? Aké emócie cítite? Cítite nejaké fyzické bolesti? Ak áno, môžete si nájsť chvíľku na rozcvičku či strečing, ktorý vám prinesie úľavu.

Môžete tiež zvážiť pridanie prechádzky do vašej rannej rutiny a venovať čas tomu, aby ste si všimli stromy a domy, ktoré cestou vidíte. Ranná rutina zapisovania do denníka vám tiež môže pomôcť zoznámiť sa s tým, čo sa deje vo vašej hlave.

Dýchanie

Aby ste zostali prítomní počas dňa, môže vám pomôcť obrátiť sa smerom k dychu.

Všímavé dýchanie jednoducho zahŕňa sústredenie myšlienok na dych prichádzajúci a opúšťajúci vaše telo. Môžete sa zamerať na pocit vzduchu, ktorý vstupuje do vašich nosových dierok a vychádza z nich, alebo na stúpanie a klesanie vášho dychu v bruchu alebo hrudníku. Čokoľvek, čo vám vyhovuje. Ak si všimnete, že vaša myseľ blúdi, jemne ju priveďte späť k dychu.

Ak by ste chceli, aby sa vedomé dýchanie stalo každodennou rutinou, môže vám pomôcť nastaviť si pripomienku na telefóne niekoľkokrát denne.

Sústreďte sa na svoje zmysly

Ďalším skvelým spôsobom, ako vniesť všímavosť do vášho každodenného života, je zamerať sa na pocity. Môžete to urobiť kedykoľvek. Stačí obrátiť svoju pozornosť na to, čo sa deje okolo vás.

Medzi každodenné spôsoby, ako si precvičiť všímavosť a zamerať sa na svoje zmysly, patria:

pri umývaní sa zamerajte na pocit teplých mydlových bublín na pokožke a na vôňu mydla

pri chôdzi dávajte pozor na to, ako sa vaše nohy spájajú s chodníkom a ako sa vaše ruky a telo kývajú pri pohybe

pri jedení alebo pití sa zamerajte na textúry, chute a pocity, ktoré prichádzajú s každým sústom

Ak niekde cítite nepohodlie, môže vám pomôcť mentálne priblížiť sa k tomu, kde vaše telo tento pocit zadržiava. Ramená, chrbát a čeľusť sú časté oblasti, kde ľudia pociťujú bolesť. Zistite aký typ bolesti cítite. Potom sa môžete postupne snažiť uvoľniť napätie.

Alebo môžete vyskúšať techniku uzemnenia (grounding)

Keď čakáte

Čakáte v rade v supermarkete, v ordinácii lekára alebo na semafore? Toto by mohla byť ďalšia príležitosť na precvičovanie mindfulness.

Keď sedíte a čakáte, namiesto toho, aby ste sa predvolene pozerali na telefón, môžete sa párkrát zhlboka nadýchnuť a sústrediť sa na to, čo je okolo vás. Čo zaujímavé môžete okolo seba vidieť? Aké pachy sú vo vzduchu? Čo môžete počuť?

Možno zistíte, že aj minútové cvičenia všímavosti môžu zmeniť vašu myseľ a náladu počas dňa.

Meditácia

Naplánujte si dennú meditáciu. Urobiť si čas na pokojné sedenie pri meditácii je pre mnohých ľudí základom ako sa byť mindful.

Môžete venovať 5 minút, 20 minút alebo dlhšie, aby ste si ticho sadli na pohodlné miesto a naladili sa do stavu vedomia. Mnoho ľudí používa vedené meditácie, ak si nie ste istí, kde začať, rôzne meditačné aplikácie vám môžu pomôcť naučiť sa meditovať doma.

