Ako rozmraziť čelné sklo auta za pár sekúnd. Rýchlo a lacno

Nič nenahnevá viac ako zamrznuté čelné sklo keď sa ráno niekam ponáhľate. Nehovoriac o odškrabávaní skla bez rukavíc. Našťastie existuje super jednoduchý trik, ako rozmraziť okno na aute za pár sekúnd.

Naplňte rozprašovaciu fľašu do jednej tretiny vody a do dvoch tretín denaturovaným alkoholom. Presne tak, len voda a alkohol 🙂 A funguje to ako zázrak. Naplnenú fľaštičku s rozprašovačom uchovávajte v aute, aby ste ju mohli používať na cestách.

Denaturovaný alkohol Čistiaci alkohol má oveľa nižší bod tuhnutia ako voda, takže urýchľuje proces topenia a bráni opätovnej námraze. Takže nastriekajte na okno aj preventívne

Ďalším riešením je obliať sklo horúcou vodou, ak sa vám chce bežať po kanvicu 🙂

