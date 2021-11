Duša vašej domácnosti? Správne zvolený nábytok

Aj keď by to povedal málokto, proces kúpy a výberu nového nábytku v sebe zahŕňa mnoho emócií. Spočiatku je to eufória a vzrušenie z niečoho nového, potom to môže byť radosť, zúfalstvo či smútok, ak sa vám nedarí nájsť kúsok podľa vašich predstáv. Medzitým sa určite stretnete s neistotou a so zmätkom. Celý proces zakončuje nadšenie z krásnej a vynovenej domácnosti.

A práve pre posledný bod sa oplatí byť pri výbere a kúpe nového nábytku dôsledný a dať si záležať na kvalite. Dizajn nábytku hrá totiž jednu z najdôležitejších úloh pri tom, ako sa budete na danom mieste cítiť.

Pri výbere nábytku buďte precízny

Nábytok plní rôzne funkcie, od uskladnenia, cez sedenie, relaxáciu až po skrášlenie priestoru. Myslite na to, že dôležité je pred nákupom nábytku vedieť, čo vlastne chcete a potrebujete. Hľadáte niečo masívne, nadčasové, elegantné alebo skôr niečo retro či vintage? Podľa toho by ste si mali vybrať aj predajňu s nábytkom.

Ideálnym riešením je vybrať si obchod, v ktorom nájdete všetko, čo potrebujete. Medzi take patrí napríklad známy a obľúbený Merkury Market. Prečo? Je ideálnou voľbou v prípade, ak prerábate, staviate alebo sa len chcete potešiť novým kusom nábytku. Merkury market vám totiž ponúka nekonečné možnosti dizajnov, farieb a štýlov. Okrem toho ceny sú veľmi prijateľné a ako bonus tu môžete využiť zľavové kupóny.

Funkčnosť na prvom mieste

Dnešným trendom je najmä funkčnosť, praktickosť a nadčasovosť. Dotvorte nábytkom každú miestnosť tak, aby ste si aj o niekoľko rokov mohli povedať, že ste vybrali správne. Napríklad pri zariaďovaní detskej izby si spravte prehľad o tom, aký nábytok je vhodný pre najmenšie deti, pre školákov či pre tínedžerov. Aby sa vám nestalo to, že budete musieť každých 5 rokov vymieňať komplet celý nábytok v detskej izbe.

Ak sa radi riadite trendmi, stavte na svetlé farby, minimalizmus a eleganciu. Ručíme vám za to, že takto vyskladaným nábytkom nič nepokazíte. A pokiaľ si vyberiete kvalitu, napríklad zo spomínaného Merkury marketu, nábytok vám bude slúžiť dlhé roky.