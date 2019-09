Môžete zažiť vyvrcholenie počas spánku?

Sexuálni odborníci pomáhajú vysvetliť lákavý a tajomný spánkový orgazmus.

Ak ste nikdy nezažili potešenie ,,nočného orgazmu“ v podobe vyvrcholenia, keď sa vás nikto (alebo žiadna, ehm, vec) nedotýka – môže sa vám to zdať pritiahnuté za vlasy. Nemali by ste však podceňovať význam psychologických faktorov.

„Aj keď zaznamenávame fyzické účinky orgazmu v našom tele, orgazmus je vlastne proces, ktorý sa odohráva v mozgu,“ hovorí Vanessa Marin, sexuálna terapeutka. ,,Na to nepotrebujeme fyzickú stimuláciu.“

Porozprávali sme sa s odborníkmi na sex, aby sme sa dozvedeli viac o nepolapiteľnom spánkovom orgazme, o tom ako prebieha a či existuje niečo, čo môžete urobiť, aby ste ho počas spánku vyvolali. Tu je to, čo nám povedali:

Áno, existuje!

Ľudia akéhokoľvek pohlavia sú schopní mať počas spánku orgazmus. Ako si možno spomínate na strednú školu, nie je neobvyklé, že dospievajúci chlapci majú počas puberty „mokré sny“; menší počet mužov ich dokonca môže mávať v ranej dospelosti.

Zatiaľ čo muži sa po vlhkom sne prebudia s prekvapením na pyžame alebo plachte, žena pravdepodobne nenájde rovnaký druh fyzického „dôkazu“ spánkového orgazmu. To však neznamená, že sa to nedeje. Podľa novej správy The Kinsey Institute sa v skutočnosti odhaduje, že aspoň 80% mužov a 40% žien zažilo aspoň jeden spánkový orgazmus.

Ako vzniká

Po prvé, je dôležité si uvedomiť, že orgazmy sa vo všeobecnosti v laboratóriu ťažko študujú. Takže veľa údajov, ktoré sú k dispozícii, je založené na starších štúdiách a malých vzorkách; ďalšie informácie, ktoré máme, majú neoficiálny charakter.

Čo vieme o vede orgazmov, je vo veľkej miere vďaka práci Barryho Komisaruka a Beverly Whippleovej, dvoch významných vedcov v tejto oblasti. Niektoré z ich výskumných zistení môžu pomôcť vysvetliť, ako sa vyskytujú tieto orgazmy.

V krátkej štúdii sa Komisaruk a Whipple pozreli na ženy, ktoré povedali, že sú schopné mať orgazmus iba z myšlienok, nie je potrebná žiadna fyzická stimulácia. Vedci zmerali zmeny fyziologických reakcií žien – napríklad srdcový rytmus, krvný tlak, dilatáciu žiakov a znášanlivosť bolesti – počas mentálneho orgazmu a počas fyzického orgazmu spôsobeného vlastnou stimuláciou. Zistili, že výsledok bol približne rovnaký, či už ide o vyvrcholenie vyvolané myšlienkou alebo masturbáciou.

V neskoršej štúdii sa Komisaruk a jeho tím zaoberali MRI ženských mozgov a zistili, že keď sa subjekty zamysleli nad dotýkaním sa bradaviek alebo klitorisu, zmyslová kôra sa rozžiarila, akoby sa dotkla tej časti tela. Vedci však pozorovali výrazný rozdiel medzi imaginárnym dotykom a fyzickým dotykom v inej oblasti mozgu.

„Zistili sme, že keď [ženy] uvažovali o stimulácii oblasti tela, aktivovala sa zodpovedajúca oblasť zmyslovej kôry, ako keby fyzicky stimulovali túto oblasť tela,“ uviedol Komisaruk pre agentúru Fusion. 2015. „V prefrontálnej kôre však došlo k oveľa väčšej aktivácii, keď ženy uvažovali o stimulácii určitej oblasti tela, ako keď skutočne fyzicky stimulovali túto oblasť tela.“

Odborníci sa domnievajú, že tieto zistenia môžu potvrdiť to, že dokážete mať úplný orgazmus pri spánku a to aj bez fyzického dotyku.

Dokážete dosiahnuť vyvrcholenie počas spánku?

Bohužiaľ nemôžete urobiť nič, čo by prinútilo váš mozog aby vám dal zaručený orgazmus počas spánku. Požiadali sme však našich odborníkov, aby sa podelili o niekoľko tipov, a urobili to – s výhradou, že tieto návrhy nie sú založené na výskume. (Ale hej, oplatí sa skúsiť.)

Spite na bruchu – alebo na akomkoľvek mieste, ktoré „vyvíja tlak na vonkajšie pohlavné orgány.

Pred spaním premýšľajte, pozerajte alebo čítajte niečo sexy.

Snažte sa mať dostatok orgazmov mimo spánku.

Tak veľa šťastia 🙂

Čítajte tiež: