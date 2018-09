10 spôsobov, ktorými ľahko dokážete, že Zem je guľatá Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Mesiac

Od čias, keď si ľudstvo myslelo, že Mesiac je kus syra alebo boh, sa fenomény súvisiace s týmto nebeským telesom stihli vysvetliť. Už Aristoteles si všimol, že počas zatmenia Mesiaca je tieň na Mesiaci okrúhly. Keďže je to tieň našej planéty, dosť to napovedá o jej tvare.

Lode a horizont

Ak ste niekedy boli v prístave, mohli ste si všimnúť, že blížiace sa lode sa nezjavia zrazu, ale postupne sa „vynárajú“ z mora. Dôvodom je, že Zem je guľatá. Predstavte si mravca chodiaceho po pomaranči. Ak sa dívate oproti miestu, odkiaľ prichádza, tiež ho uvidíte postupne sa vynárať akoby spod povrchu pomaranča. Ak ho naopak položíte na obrovskú plochú dosku, uvidíte, akoby sa postupne materializoval z hmly, ale jeho telo sa nebude vynárať zospodu.

Meniace sa súhvezdia hviezd

Aristoteles si všimol, že viditeľné súhvezdia sa menia podľa toho, ako ďaleko od rovníka sa nachádzate. Následne si uvedomil, že tento fenomén sa dá vysvetliť len tým, že ľudia sa na hviezdy dívajú z guľatého povrchu, inak by súhvezdia boli všade rovnaké.

Tiene a palice

Ak zapichnete palicu do zeme, vrhne tieň. Tento tieň sa počas dňa posúva. Ak by bola Zem plochá, dve palice na rôznych miestach by vrhali rovnaké tiene. V skutočnosti bude ale dĺžka tieňov palíc na dvoch miestach rozdielna. Eratosthenes dokonca využil tento jav na celkom presné vypočítanie priemeru Zeme.

Videnie do diaľky z výšky

Ak by ste stáli na rovnej ploche, bez ohľadu na to v akej výške stojíte, videli by ste rovnako ďaleko, obmedzení jedine svojím zrakom. V skutočnosti však čím vyššie vyleziete, tým do väčšej diaľky uvidíte. Nejedná sa pritom o prekážky ako domy alebo stromy, ktoré vám bránia vo výhľade. Rovnaká zmena by prebehla, aj pokiaľ by vám žiadne prekážky v ceste nestáli. Váš horizont sa posunie ďalej.

Let lietadlom

Ak ste niekedy leteli, mohli ste si všimnúť, že lietadlá dokážu obletieť Zem bez toho, aby preleteli ponad jej hranu. A ak sa niekedy pri lete pozriete z okna, dokážete vidieť zakrivenie Zeme na vlastné oči.

Ostatné planéty

Zem sa od ostatných planét líši už len v tom, že sa na nej zrodil život. Ale sú charakteristiky, ktoré sú rovnaké pre všetky planéty, a ak sa takto správajú všetky ostatné známe planéty, dá sa usúdiť, že naša planéta je rovnaká. A všetky ostatné planéty, vytvorené na rôznych miestach a v rôznych podmienkach, sú guľaté.

Existencia časových zón

Tieto sú vysvetliteľné len tým, že Zem je guľatá a točí sa okolo vlastnej osi. Keď Slnko svieti na jednu stranu, druhá je v tieni a naopak.

Gravitácia

Zjednodušene povedané gravitácia priťahuje veci k centru hmotnosti. Keďže guľa má konzistentný tvar, bez ohľadu na to, kde sa na nej objekt nachádza, bude priťahovaný rovnakou silou. Plocha má ale centrum vo svojom strede, takže ak sa nachádzate na hrane, doska by vás ťahala do strany k stredu a nie priamo dole, ako na guli.

Fotky z vesmíru

Za posledných 60 rokov sme vypustili do vesmíru satelity, rakety, aj ľudí. Vďaka tomu máme mnoho krásnych záberov Zeme, na ktorých je, šokujúco, guľatá.

