Mark Wahlberg prezradil svoj šialený denný program. Vstáva kedy iní chodia spať 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Mark Wahlberg je známy tým, že má jeden z najprísnejších režimov v Hollywoode. Jeho vyčerpávajúca každodenná rutina odzrkadľuje ako tvrdo herec pracuje na udržaní svojej dokonalej postavy.

Dokazujúc svoje odhodlanie, zdieľal Whalberg so svojimi 10,6 milión followermi príspevky na Instagrame, ktoré ukazujú ako vyzerá jeho bežný deň.

Bývalý model pre značku Calvin Klein odhalil, že deň začína už o 2:30 ráno a to 30 minútovým rozjímaním.

Raňajkuje o 3:15 a po nich začína prvý tréning dňa, ktorý trvá 95 minút. Po skončení tréningu sa posilní proteínovým nápojom. A o 6:00 ráno si dá sprchu.

Po sprche o 7:30 si dopraje pol hodinu golfu a 8:00 ďalšie občerstvenie.

O 9:30 nastal čas na zotavenie sa v kryokomore, popúlarnej liečbe v USA, pri ktorej človek v spodnej bielizni vstúpi na tri minúty do komory, kde je teplota vzduchu zhruba -200 ° C.

Podobne ako v prípade ľadových kúpeľov je liečba prospešná na urýchlenie procesu obnovy tela po náročnom cvičení a bežne ju praktizujú profesionálni športovci.

Následne si pochutí na desiate s vysokým obsahom bielkovín, ktorá udrží herca v pohybe počas celého dňa.

Napriek mierne nekonvenčnému ránu obeduje Whalberg v tradičnej hodine okolo 13:00. A v závislosti od programu si po obede užíva dve hodiny stretnutí, pracovných pohovorov, alebo čas strávený s rodinou.

Odovzdaný otec štyroch detí, vyzdvihuje hollywoodsky herec deti zo školy o 15:00.

Dokazujúc, že pre pracovitých neexistuje čas odpočinku si Whalberg dopraje svoj druhý a posledný tréning dňa o 16:00, ktorý zvyčajne kombinuje s posilňovaním.

Ako náhle hodiny odbijú 17:00, je čas na sprchu.

Deň končí večerou a časom stráveným s rodinou o 17:30, po ktorom nasleduje striktný odchod do postele o 19:30. Možno to znie skoro, no väčšina obyčajných smrteľníkov by s hercovým rozvrhom zaľahla už dávno pred tým.

Tak čo, trúfli by ste si? 🙂

Čítajte tiež: