Pivo nepatrí za volant, ale do nádrže

Vedci objavili spôsob, ako vyrobiť ekologické palivo pomocou piva. Chemici z Bristolskej univerzity sa už roky snažili nájsť metódu, ktorou by premenili etanol na butanol. Benzín obsahuje desať percent etanolu, ktorý však má svoje nevýhody. Príliš ľahko sa totiž zmieša s vodou, čím môže poškodiť motor. Butanol je oveľa lepšia alternatíva, zatiaľ sa však nedá jednoducho vyrobiť z udržateľných zdrojov.

Chemici to chcú zmeniť, preto vyvíjali technológiu, ktorou by etanol z alkoholu zmenili na butanol. „Testovali sme ju na alkoholických nápojoch, najlepšie nám poslúžilo pivo. Ak to dokážeme s ním, potom môžeme zvažovať aj priemyselnú výrobu butanolu,“ tvrdí profesor Duncan Wass, ktorý vedie výskum.

Wassov tím napokon pri svojich pokusoch uspel. „Premena piva na benzín bola celkom zábavná. So zvyškami sme zas dobre naložili na vianočnej párty nášho ‚labáku‘,“ žartoval profesor.

„Pointa nášho výskumu je však seriózna. Pivo je naozaj excelentný vzor pre zmes chemikálii, ktoré by sme raz mohli využívať v priemyselnej výrobe. Realizácia našej myšlienky je o ďalší krok bližšie k realite,“ spokojne konštatoval Wass.

