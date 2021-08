Značka Vans patrí medzi najobľúbenejšie značky obuvi. Ako vznikla?

Zdroj obrázka: Zalzabilakartika / Shutterstock.com

Je to už 55 rokov, odkedy vznikla známa značka tenisiek – Vans. Táto kalifornská značka sa spočiatku predávala len v Amerike, až neskôr sa tenisky dostali do celého sveta. Počas dňa stretnete na ulici nejednu osobu, ktorá má na nohách práve „vansky“. Je to práve Paul van Doren, ktorému môžeme vďačiť za to, že si tieto tenisky môžeme kúpiť. Aký je ich príbeh?

Príbeh značky Vans

V roku 1966 sa začal písať príbeh značky, ktorá je tu s nami už cez päťdesiat rokov. Pôvodné tenisky nemali vlastné názvy, boli označené číslami a predávali sa za skutočne nízku cenu. Čím viac sa stávali populárnejšími, tým dopyt po nich značne rástol.

Zaujímavé je, že pôvodné tenisky boli vyrábané takmer z rovnakých materiálov, aké sa používajú dnes. Novinkou vo svete obuvi boli tiež veľmi hrubé podrážky, ktoré sa páčili najmä mladým. Boli to mladí, ktorí svoj voľný čas trávili vonku na skateboardoch.

Najobľúbenejší model

Aby výrobcovia potešili „skejterov“, začali vyrábať tenisky, ktoré majú na špičke brúsenú kožu. Klasické „vansky“ majú totiž špičku látkovú, ktorá sa rýchlejšie zoderie. Tento model dostal názov Vans Old School a do dnešného dňa patrí medzi najobľúbenejší. Dnes kúpime tieto tenisky v rôznych farbách a prevedeniach. Všetky spája rovnaký prvok – biely prúžok, ktorý je charakteristický pre značku Vans.

Iná podoba obľúbených tenisiek

Bol to možno trochu risk, keď sa výrobcovia rozhodli, že začnú s predajom Vans Slip-On, ktoré sa úplne líšili od ich bežných tenisiek. „Slip-onky“ sa však dostali do všetkých predajní s obuvou po celom svete. Ľudí vedia pritiahnuť najmä tým, aké sú jednoduché. Stačí, keď si topánka nazujete a môžete vyraziť. Nemajú žiadne viazanie a sú veľmi ľahké na nohe.

Rafinovaná súťaž

Výrobcovia prišli so súťažou, v ktorej mali deti navrhovať svoje vlastné tenisky. Dieťa, ktoré súťaž vyhralo, išlo na výlet do Disneylandu. Hoci môže na prvý pohľad vyzerať súťaž nevinne, v skutočnosti išlo o marketingový ťah. Ak prišli tvorcom stovky návrhov s kvetinovým vzorom, vedeli, o čo majú ľudia záujem a prišli na trh s kvetovanou edíciou Vans tenisiek.

Ťažké časy

Nič nie je len ružové, rovnako to platí aj o výrobe „vansiek“. Po prvotných úspechoch sa vedenie firmy rozhodlo, že začnú s výrobou tenisiek na šport. To im ale nevyšlo a dostali sa do veľkých dlhov. Následne bol prepustený jeden z hlavných riaditeľov a celý firma sa ocitla v bankrote. Neskôr bola spoločnosť predaná.

Zlaté výslnie

Obľúbenosť topánok vzrástla po tom, čo ju začal propagovať legendárny skateboarder Geoff Rowley. Teniskám pomohol tiež film Lords of the Dogtown, v ktorom mala hlavná postava na nohách stále „vansky“. Od začiatku 21. storočia sa neustále vracajú do módy retro kúsky, a preto nezaostávajú ani tenisky Vans, ktoré sa hodia skutočne ku všetkému. O tom svedčí aj fakt, že Vans vytvorili ikonickú kolekciu v spolupráci s Karlom Lagerfeldom, čím priniesli do sveta módy skutočne unikátne kúsky.

