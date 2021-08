Zámočníci – kedysi a dnes

Predstavte si, že je piatok večer a vás taxík práve vysadil priamo pre domom. Včerpaní sa neviete dočkať vašej postele, no pri dverách zistíte, že nemáte kľúče..čo urobíte?

Ak otváranie zabuchnutých dverí, nie je vašou špecialitou, zavoláte zámočníka.

No predstavte, si, že by ste žili v inej dobe, kedy to také jednoduché nebolo. Čo keby zámočníci neexistovali? Dokážete si predstaviť, že by ste nemali žiadny zámok alebo kľúče?

Zámočníci v staroveku

Zámočníctvo je jednou z najstarších profesií. Údajne začalo v starovekom Egypte a Babylone asi pred 4000 rokmi.

Prvé zámky boli malé a prenosné a slúžili na ochranu tovaru pred zlodejmi, ktorí boli bežní na starodávnych cestách.

Zámky vtedy neboli také prepracované ako teraz. Väčšina zámkov bola vyrobených z dreva a boli veľké. Boli však používané a fungovali rovnakým spôsobom ako dnešné zámky. V zámku boli kolíky, dalo sa s nimi však pohybovať iba pomocou veľkého ťažkopádneho dreveného kľúča (predstavte si niečo, čo vyzerá ako veľká drevená zubná kefka). Tento obrovský kľúč bol vložený do zámku a zatlačený nahor.

Ako sa šírila „technológia“ zámku a kľúča, bolo ju možné nájsť aj v starovekom Grécku, Ríme a ďalších kultúrach na východe vrátane Číny.

Bohatí Rimania údajne kľúče by nosili ako prstene. Bola by to tiež ukážka postavenia a bohatstva. Ukázalo sa, že ste dosť bohatí a dôležití na to, aby ste mali cennosti, ktoré si zaslúžite zaistiť.

Postupne, ako sa metalurgia stala sofistikovanejšou, začali kováči zhotovovať zámky pomocou kovových a drevených súčiastok. Historici odhadujú, že prvé celokovové zámky pochádzali z Anglicka v rokoch 870 až 900.

Okolo 20-teho storočia, kedy sa otváranie zámkov zdalo byť jednoduchším, v reakcii na rastúce bezpečnostné hrozby sa zámky začali na začiatku storočia výrazne meniť. V 30 -tych rokoch minulého storočia zámočníctvo vykonávali rôzni spriaznení majitelia firiem, od hodinárov až po opravárov zbraní a zámočníctvo sa považovalo za remeslo – nie za povolanie. Obvykle to bolo niečo, čo sa dedilo z generácie na generáciu.

Čo sa týka vojnového obdobia, pretože väčšina zámočníkov a výrobcov zámkov v tomto období venovala svoje schopnosti vojnovému úsiliu, na konštrukcii zámkov sa toho zmenilo veľmi málo.

Po vojne došlo k rozmachu zámkového priemyslu. Schlageho valcový zámok sa stal štandardom, boli otvorené prvé zámočnícke školy a zámočníctvo sa stalo uznávanou profesiou.

Dnešní zámočníci poskytujú predovšetkým službu uzamykania, otvárania dverí, inštalujú nové zámky a poskytujú odporúčania pre najlepší typ zámkov pre konkrétne miesta a dokonca vedia poradiť aj v situácii, akou sú zabuchnuté kľúče v aute. Zámočníci navyše zvyšujú bezpečnosť tým, že podopierajú prvky dverí a zárubne. Dobrý zámočník je bezpečnostný poradca aj technik. Zámočníci chápu, ako prelomiť zámky, čo je súčasťou ich práce. Ako odborníci na lámanie zámkov sú odborníkmi aj na ochranu pred ich zraniteľnosťou.