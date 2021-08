Ako vybrať novú registračnú pokladňu eKasa

Zdroj obrázku: 1981 Rustic Studio kan / Shutterstock.com

Ak začínate podnikať v oblasti reštauračných, ubytovacích, remeselných alebo obchodných služieb, určite ste oboznámený s novelou zákona platnou od 1. júla 2019. Ide o povinnosť používať online alebo virtuálnu registračnú pokladnicu – eKasa.

Či už je to pre vás nová alebo dobre známa informácia, poradíme vám, na čo by ste mali myslieť ešte pred výberom novej eKasy a najmä to, ako sa rozhodovať pri výbere. Táto voľba totiž bude ovplyvňovať vašu prácu každý deň.

Online alebo virtuálna registračná pokladnica

Toto rozhodnutie by ste mali urobiť hneď na začiatku a vyplýva z toho, aké veľké je vaše podnikanie. Otvárať reštauráciu či maloobchod je určite iné ako poskytovať remeselné služby, predávať v stánku a pod.

Online registračná pokladňa je kompletný systém eKasa so softvérom a hardvérom, ktorý môže obsahovať veľké stacionárne riešenie s obrazovkou a tlačiarňou. Vhodné je pre väčších podnikateľov.

Tí menší si taktiež môžu zaobstarať ORP s tabletom alebo prenosným terminálom, čo je podstatne výhodnejšie. Za nízke mesačné poplatky totiž získate kompletné vybavenie. Niekomu však stačí aj vlastné mobilné zariadenie, čítačka a virtuálna registračná pokladnica. Je to vlastne bezplatný program od finančnej správy. Potrebujete už len tlačiareň, akúkoľvek.

Najdôležitejšie parametre eKasy

Pri zostavovaní svojej pokladne by vás malo zaujímať niekoľko kľúčových vlastností, ktoré potrebujete mať naozaj čo najlepšie vyriešené. Akýkoľvek problém v týchto oblastiach by vám aj vašim zamestnancom totiž poriadne komplikoval život.

Pripojenie na internet

Majte na pamäti, že moderné eKasa registračné pokladne musia byť pripojené na internet. Celý systém reportovania, vykazovania a ukladania dát totiž funguje online. Pri stacionárnych riešeniach by ste mali mať internet vyriešený vo vašej prevádzke. Mobilné terminály potom vyberajte určite s GMS pripojením.

Softvér

Mal by byť spoľahlivý a užívateľsky jednoduchý. Ak idete vlastnou cestou a za program zaplatíte jednorázovo, často si musíte spravovať dáta sami. Navyše si to vyžaduje vyššiu vstupnú investíciu. Výhodnejší je softvér na pravidelný mesačný paušál s nízkymi splátkami. Dostane prístup ku cloudovému úložisku a ďalšie služby v cene.

Hardvér

Vyhotovenie a typ riešenia vychádza z vašich potrieb a charakteru podnikania. Stolové a iné stacionárne riešenia by mali mať dobrú a ideálne aj dotykovú obrazovku. Mobilné pokladnice zase dobrú čítačku, primeranú hmotnosť a jednoduché ovládanie.

Ak si chcete byť celkom istý tým, že urobíte pri výbere vašej novej registračnej pokladnice správne rozhodnutie, siahnite po overených riešeniach, ktoré ponúkajú kompletný balík so zariadením aj službami. Veď nové ekasa pokladnice sú na trhu už minimálne dva roky a kvalitný dodávatelia sa dajú ľahko rozoznať.