Hľadáte efektívnu, prehľadnú a praktickú náhradu gastráčov? Skúste jedálnu kartu

Tradičné listy postupne vytláčajú maily, lístok na parkovanie si kúpite SMS-kou a nájsť nového partnera vám pomôže smartfón so správnou aplikáciou. Iste, digitálna doba prináša aj určité nástrahy, no hlavne nám uľahčuje život. Určite si spomínate, ako ste v obchode prepočítavali „gastráče“ a pokladníčka vám jeden vrátila, lebo vám z neho nemôže vydať. S tým sa už viac nemusíte trápiť, existuje na to jednoduché a hlavne účinné riešenie – jedálna karta. Čo to je a ako funguje?

Ako funguje jedálna karta?

Cieľom jedálnej karty Up je zjednodušiť život – funguje ako elektronická náhrada papierových stravných lístkov. Namiesto papierovej knižky s gastráčmi nosíte so sebou odolný kúsok plastu s čipom, ktorým hravo zaplatíte aj bezkontaktne. Jedálnou kartou uhradíte obed v reštaurácii, nákup v potravinách a nemusíte v hlave prepočítavať, koľko musíte doplatiť k vášmu stravnému lístku. Minimálna výška platby kartou je 3,60 eur a maximálna? To záleží od výšky kreditov na vašom účte – pokojne môžete zaplatiť obed v hodnote celého zostatku. Pri bezkontaktnom používaní ste však limitovaný do výšky 50 eur, ak túto hranicu prekročíte, nič sa nedeje – jednoducho zadáte PIN kód.

Aké sú jej výhody?

Ako držiteľ jedálnej karty máte dokonalý prehľad o zostatku na účte – jednoducho si ho skontrolujete pomocou aplikácie v smartfóne alebo kedykoľvek na internete. Zamestnanci si jej jednoduché a hlavne praktickejšie používanie obľúbia. A čo zamestnávatelia? Tých jedálna karta tiež poteší. Spoľahnúť sa môžu na jednoduchú administratívu – už žiadne rozdávanie papierových „gastráčov“, všetko vybavia online: od objednania jedálnej karty, cez dobitie kreditov až po prípadné zablokovanie jedálnej karty. Samozrejmosťou je označenie karty menom zamestnanca a v prípade záujmu je možné doplniť logo či názov spoločnosti.

Pre koho je určená?

Pre každého, kto má rád prehľadné, efektívne a jednoduché riešenia. Či už na strane zamestnancov, zamestnávateľov, ale aj živnostníkov. Platiť ňou môžete neobmedzene – 24 hodín denne a vydáva sa na 3 roky. Všetky operácie s kartou sú zabezpečené, nielen PIN kódom, ale chránené sú tiež kreditné toky v internetovom prostredí. V prípade jej straty či krádeže ju držiteľ zvládne rýchlo zablokovať pomocou aplikácie či internetu. A ak si nie ste istý, či ste ju iba niekde nezapatrošili, jednoducho ju iba dočasne deaktivujete.

Chcete sa dozvedieť o výhodách jedálnych kariet viac? Všetko dôležité nájdete na internetovej stránke Up Slovensko.

