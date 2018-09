Posilnite svoj vzťah – vyskúšajte tieto 3 tipy Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Deti sú späť v škole a vy si môžete konečne vydýchnuť. Ale čo zrazu s toľkým voľným časom? Strávte ho s vašim milovaným a posilnite váš vzťah. Ako?

Ukončite ,,niečo za niečo“

Včera ste varili vy, tak dnes je na rade váš partner, však? Vy ste natankovali, tak on vynesie smeti? Niečo za niečo, či? Vzťahový guru hovorí niečo iné. Podľa výskumu „manželstvá orientované na reciprocitu boli menej úspešné„. Udržiavanie „skóre“ vo vzťahu môže viesť k odporu. Obchodovanie a vyjednávanie väčšinou fungujú pri nešťastných manželstvách . Kritika a pohŕdanie môžu plynúť z nenaplnených očakávaní, najmä ak sú kvantifikované. Ak jeden urobí niečo pekné pre toho druhého a je zvyknutý na takéto jednanie, môže očakávať niečo na oplátku. To sa však z akéhokoľvek dôvodu nemusí vyplniť čo môže vytvoriť odpor a súťaživé prostredie. Takže či už imaginárnu alebo skutočnú, akúkoľvek zmluvu roztrhajte a urobte pre vášho partnera niečo z lásky a uvidíte, že to v ňom vyvolá lepší pocit ako keď je vám niečo dlžný.

(NE) hovorme o sexe

Nespokojný sexuálny život môže byť príznakom problémov vo vzťahu, ale vo všeobecnosti to nie je príčina, vysvetľuje psychológ. Sexuálne problémy sú zvyčajne výsledkom iných problémov a akonáhle sa tieto problémy vyriešia, sexuálny život sa vráti do normálu. Ak dokážete zistiť čo vám emocionálne oboch trápi a vyjadríte svoje potreby nahlas, otázky týkajúce sa vašej intimity sa vyjasnia.

Choďte na dvojité rande

Čím to je, že si v prítomnosti iného páru vážite jeden druhého viac? Či už je to kvôli porovnávaniu sa ( aké super, že vás manžel vám neskáče do rečí tak ako manžel vašej priateľky), alebo vyjdení zo stereotypu, na dvojitom rande vidíte partnera očami druhých, tak ako ste ho videli pri vašom prvom stretnutí a nakoniec ste radi keď si ho môžete odviezť naspäť domov.

