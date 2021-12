Zariaďte svoju kuchyňu prakticky s odolným drezom

Drezy sú v kuchyniach dosť zaťažovaným vybavením, pričom sú nevyhnutnou súčasťou pracovných dosiek kuchynských liniek. Životnosť, odolnosť a vzhľad kuchynského drezu sú potom zásadne dané zvoleným materiálom. Aké typy sa nám ponúkajú a podľa čoho sa rozhodnúť pri ich výbere?

Kuchynské drezy slúžia k oplachovaniu potravín, odkladaniu horúcich hrncov či ako plocha na odkvapkávanie pre riad. Preto musia byť pevné, odolné voči mechanickým nárazom, mali by sa ľahko čistiť a tiež samozrejme pekne vyzerať. Všetky tieto požiadavky väčšinou závisia na materiáli, ale každý je iný a má iné vlastnosti. Poďme si ich teda predstaviť!

Nerez: klasika, ktorá nikdy nesklame!

Klasikou českých domácností je drez nerezový. Nielenže disponuje vysokou odolnosťou voči korózii, vysokým teplotám a chemickým prostriedkom, ale tiež je ľahko umývateľný, praktický a navyše pružný, vďaka čomu nepraskne a nerozbije sa. Pre niekoho môže byť pri výbere rozhodujúca tiež jeho cenová dostupnosť. Jedinou nevýhodou je menšia odolnosť voči poškriabaniu a odreniu. Preto je dobré staviť na drezy, ktoré sú vyrobené z plechu s minimálnou hrúbkou 0,6 mm. Vďaka tomu sa pravdepodobnosť poškriabania znižuje.

Na pohľad je neutrálny a preto sa dobre kombinuje s akýmkoľvek vybavením kuchyne. Vyrába sa ako v lesklom/matnom, tak aj v textúrovanom variante. Výhodou textúrovaného vyhotovenia je to, že sú na ňom zaschnuté kvapky vody vidieť len minimálne. To sa o tom lesklom bohužiaľ povedať nedá. Na jeho hladkom povrchu sa však menej usadzujú baktérie a ľahšie sa čistí.

Granitové drezy synonymom kvality

Medzi zákazníkmi sú stále obľúbenejšie granitové drezy. Vyrábajú sa z nadrveného kameňa, spojiva a farbiva. Veľmi často sú obohatené tiež o ióny striebra, ktoré zaisťujú antibakteriálnu ochranu. Kvalitný granitový drez do kuchyne je na rozdiel od toho nerezového vysoko odolný proti poškriabaniu. Ak sa na ňom ale predsa len nejaká škrabance objavia, nie sú vôbec vidieť. Je totiž prefarbený v celej svojej hrúbke. Tieto drezy sa vyrábajú v mnohých rôznych farebných variantoch, takže si vyberie naozaj každý. Ich ďalšou prednosťou je okrem dlhej životnosti tiež časovo nenáročná údržba a veľká odolnosť voči vysokým teplotám (až do 280°C). Jedinou nevýhodou je menšia odolnosť voči chemickým látkam. Ak by ste sa pre tento drez do kuchyne rozhodli, odporúčame osvedčené spoločnosti ako je Blanco alebo Franke.

Recyklovateľná novinka – tectonit

Tectonitové drezy zatiaľ nie sú tak známe. Ide o špeciálny materiál z polyesterových živíc a ďalších komponentov, vystužených sklenenými vláknami. Výhodou tohto materiálu je jeho 100% recyklovateľnosť. Vzhľadom aj vlastnosťami pripomínajú drezy z granitu, líšia sa len tým, že na nich môžu byť viditeľné ryhy. Mimo to ale majú výbornú pevnosť, teplotnú stálosť aj odolnosť voči chemickým prostriedkom. V neposlednom rade je potrebné zmieniť to, že sú oproti granitu cenovo dostupnejšie.

Keramika patrí nielen do kúpeľne!

Kedysi sa keramika používala skôr v kúpeľniach, dnes ale začína byť obľúbená aj v kuchyniach. Keramické drezy majú vynikajúce vlastnosti a patrí medzi tie najkvalitnejšie. Oceňované sú predovšetkým vďaka extrémnej odolnosti voči vysokým teplotám. Nie je sa čo diviť, tento materiál sa vypaľuje pri teplotách 1200 °C, a preto znesie aj nechcené poliatie vriacim olejom a pod. V tomto ohľade sa keramike nevyrovná dokonca ani granit, nieto ešte nerez.

Jej ďalším plusom je odolnosť voči agresívnym umývacím prostriedkom, kyselinám aj lúhom. Tieto drezy sú pritom hygienicky celkom nezávadné a kompaktné (bez akýchkoľvek škár). Ich povrchová glazúra je úplne neporézna – a preto sa tak dobre čistí. Keramiku navyše len tak nepoškriabete, je dosť tvrdá. Jediným problémom môže byť pád ťažkého a ostrého predmetu. Ten by ich mohol poškodiť. Ďalšou prednosťou keramických drezov je tiež elegantný a čistý design, vďaka ktorému ich je možné ľahko zladiť s ostatnými prvkami v kuchyni – s riadom, kachličkami alebo úchytkami. K dostaniu je dnes mnoho farebných vyhotovení, čo prispieva k ich nadčasovosti. Pre niekoho však môže byť prekážkou vyššia cena.

Pravidiel pre výber odolného drezu je samozrejme nespočetné množstvo. Veríme ale, že vám naše rady pomohli a vyberiete si drez podľa svojich predstáv!