Slovenské kiná majú konečne dôvod na úsmev – komédia TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ zaznamenala cez víkend mimoriadnu návštevnosť Predchádzajúce mesiace boli pre kiná, filmových distribútorov a všetky odvetvia kultúry na Slovensku doslova nočnou morou. Audiovizuálny priemysel sa ocitol na kolenách a aj keď sa protikoronové opatrenia začali postupne uvoľňovať, kiná sa u nás doteraz rozbiehali len veľmi pomaly a pozvoľna. Po poslednom víkende, počas ktorého svoje „brány“ prvýkrát po korone otvorili aj siete multikín CINEMAX a Ster Century Cinemas, je však zrejmé, že slovenskému filmovému trhu začína svitať nádej na lepšie časy.

Na skvelú nemeckú komédiu Takmer dokonalé tajomstvá, ktorú do kín distribuovala filmová distribučná spoločnosť BONTONFILM, si totiž počas neho našlo cestu do kina až 7 796 divákov a stala sa tak jednotkou uplynulého víkendu. Tento výsledok by bol vynikajúci aj za normálnych okolností pred koronakrízou, o to cennejší je v situácii, keď ešte viacero kín vrátane celej jednej siete multiplexov nespustilo svoju prevádzku. Zároveň je dôkazom toho, že dobrý a skutočne atraktívny film dokáže pritiahnuť divákov do kín aj napriek tomu, že celospoločenské pomery nie sú celkom „ružové“.

Na porovnanie si uveďme prehľad návštevnosti počas 1. premiérového víkendu pri divácky najúspešnejších nemeckých snímkach z posledných rokov: Fakjú pán profesor – 8 205 divákov, 100 vecí – 4 333 divákov, Srdcoví rebeli – 4 289 divákov, Najkrajší deň – 2 298 divákov. Tieto filmy však boli uvedené v plnom nasadení za štandardnej, neobmedzenej prevádzky slovenských kín, takže Takmer dokonalé tajomstvá sa v porovnaní s nimi rozhodne nemajú za čo hanbiť, práve naopak.

Niet sa čo čudovať, v Nemecku sa tento vydarený remake kultovej talianskej snímky Úplní cudzinci stal najúspešnejšou nemeckou komédiou roka 2019. Pikantný a mimoriadne aktuálny námet o fenoméne smartfónov, ktoré toho o nás často vedia viac než naši najbližší, nepochybne oslovil aj slovenských divákov.

Z premiérových výsledkov filmu Takmer dokonalé tajomstvá majú radosť všetci – kinári aj filmoví distribútori a v neposlednom rade je to skvelá správa i pre samotných divákov, keďže táto komédia môže pomôcť naštartovať celý kinotrh a tým primäť producentov nasadzovať do distribúcie kvalitné a divácky príťažlivé tituly, ktoré na veľkých plátnach nepochybne uvítajú všetci „kinofili“. Držme si teda palce, aby sa situácia v oblasti audiovizuálnej kultúry, ale aj kultúry vo všeobecnosti na Slovensku už len zlepšovala.

