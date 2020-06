Ľahké, ale výživné. Ktoré jedlá sú vhodné aj v letných horúčavách

Letné počasie nás priam láka k tomu, aby sme žili a stravovali sa zdravšie. Všade je množstvo dozretého ovocia a zeleniny, vonku je krásne počasie, ideálne na prechádzky a behanie. Najmä v horúcich dňoch hľadáme skôr ľahké a sýte jedlá, ktorých príprava nám nezaberie veľa času. Viete, čo je vhodné jesť práve v lete a na čo si dať podľa odborníkov pozor?

Schlaďte sa zeleninou

Vedeli ste, že niektoré druhy potravín majú schopnosť osviežiť či ochladiť organizmus? Pre svoj vysoký obsah vody sú ideálnou voľbou nielen do diétnych režimov, ale aj v čase letných horúčav. Navyše, v tomto období dozrieva množstvo sezónnej zeleniny, ktorá by mala tvoriť základ vášho jedálnička. Namiešajte si do taniera rôzne druhy listových šalátov s uhorkou, cuketou, paradajkou, syrom, pridajte k tomu vlašské orechy alebo slnečnicové semiačka a máte ideálne letné menu. „Uhorka obsahuje až 95 % vody, vitamín K, draslík a horčík a v porovnaní s inými potravinami má len veľmi málo kalórií. Je skvelým príkladom potraviny s všestranným využitím. Môžete si ju pridať k rôznym druhom jedál či zamiešať do šalátov. Rozmixujte si ju do ranného smoothie, ktoré vás perfektne osvieži a zasýti, alebo ju chrumkajte len tak samotnú, nakrájanú na plátky. Lahodne ochutí aj obyčajnú čistú vodu,“ radí výživová poradkyňa Martina Dvořáková. Vláknina v šaláte zase podporí trávenie a paradajky dodajú potrebnú dávku antioxidantov.

Studené polievky vás vzpružia

Ste polievkový typ? Počas leta si môžete dopriať aj jej studenú verziu. Vďaka sezónnym plodinám si tak môžete vychutnať nielen kyslé zemiakové, šalátové či strukovinové polievky, ktoré sú v studenej verzii ešte osviežujúcejšie, ale mimoriadnej obľube sa teší napríklad aj studená paradajková známa ako gaspacho. „Polievky môžeme do nášho jedálničku zaradiť ako hlavné jedlo, ale aj ako prvý chod, po ktorom bude hlavné jedlo nasledovať. Pokiaľ obedujeme len polievku, množstvo bude určite väčšie ako v prípade, že po polievke ešte bude nasledovať ďalšia porcia jedla,“ vysvetľuje špecialistka na zdravé stravovanie.

Šťavnaté letné osvieženie

Rozmixovaná zelenina či ovocie, bylinky, trocha vody alebo mlieka. K letu jednoducho rôzne druhy štiav či smoothie neodmysliteľne patria. A veru obľube sa tešia právom. Veď aké iné jedlo si pripravíte tak jednoducho a rýchlo, bez väčších kulinárskych zručností? Stačí zmixovať to, na čo máte práve chuť. Kombináciám sa medze nekladú, a preto tieto letné svieže nápoje nikdy neomrzia. Navyše si ich môžete dopriať v ktorúkoľvek časť dňa – na raňajky, desiatu, alebo pokojne aj namiesto večere. Pozor si však dajte na ovocie! „Aj keď obsahuje veľkú porciu vlákniny, vitamínov a minerálov, súčasne obsahuje veľa cukru. V zdravšom jedálnom lístku by ste mali jeho množstvo obmedziť. Ak máte na ovocie chuť, ideálne je dopriať si ho ako súčasť raňajok či dopoludňajšej desiaty. V priebehu dňa si ho môžete dopriať vtedy, ak budete športovať alebo máte zvýšenú fyzickú aktivitu,“ vysvetľuje Dvořáková. Užiť si leto bez sledovania príjmu cukrov a sacharidov môžete, ak stavíte na proteínové nápoje a smoothie. „Nápoje, ktoré obsahujú viac ako 60 % bielkovín a len minimum cukrov a tukov sú ideálnym doplnkom zdravého, vyváženého jedálneho lístka,“ dodáva odborníčka.